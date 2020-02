Il Lavis vince la prima partita del girone di ritorno. 2 a 1 in casa del Comano Terme

Questo pomeriggio il Lavis fa visita ad una delle ultime forze del campionato: il Comano Terme. La squadra, che fa capo alla rinomata località termale, è in piena corsa salvezza. Dall’altra parte il Lavis cerca i tre punti per allontanarsi sempre più dalla zona “calda”.

Il Comano deve fare i conti con la squalifica del talentuoso centrocampista ex Südtirol Calliari, ma recupera all’ultimo l’esperto Ciurletti in difesa.

La gara appare fin da subito molto combattuta. Entrambe le squadre rispondono colpo su colpo. La prima occasione della partita arriva sui piedi della punta ospite Canali, che si libera e scarica il mancino. Il pallone finisce di poco sopra la traversa.

Il Comano risponde subito su calcio d’angolo, ma Nervo fa buona guardia sul colpo di testa ravvicinato di Fusari. Le azioni rimbalzano da una parte e dell’altra.

Al quindicesimo Giovannini si fa tutta la fascia, si beve con un tunnel Corradini e crossa in mezzo per Della Valle, che insacca. 1-0.

La reazione del Comano non si fa attendere. Su un altro calcio d’angolo di Ciurletti Nervo interviene ancora una volta respingendo la spizzata a rete di Bosetti.

Quando il Lavis alza però il ritmo del gioco appare nettamente superiore rispetto all’avversario. Sul finire del primo tempo ci prova anche Canali, ma da buona posizione calcia troppo debolmente.

Il mister del Comano vede già gli spettri della retrocessione e corre ai ripari inserendo un altro attaccante, Dalponte, al posto di Poletti. Il cambio dà gli effetti sperati e il Comano appare molto più determinato degli avversari.

Il gioco prolungato non porta però a nulla di concreto e nel momento di maggior predominio territoriale gli ospiti raddoppiano. Uno scambio fra Loyola e il neo-entrato Savoi mette Canali davanti alla porta. 2-0. La rete taglia le gambe alla squadra di casa che non ha più le forze per reagire.

Il Lavis sulle ali dell’entusiasmo va vicino anche al tris in due occasioni. Prima Dalla Valle sbaglia l’ultimo passaggio in area e poi Canali con un bel destro a giro impegna Lorenzi in corner. La gara, che sembrava ormai chiusa, rischia ora di riaprirsi.

Al 40esimo la difesa ospite si dimentica di Cerami appena entrato, che solo in area stacca e accorcia le distanze.1-2. Il gol non dà però gli effetti sperati. La squadra di casa è ormai stremata e non affonda più il colpo.

Il Comano ha giocato una partita di cuore, grinta e su alti ritmi. I calci d’angolo sono stati la specialità della casa, ma tutto ciò non è bastato.

Il Lavis, nonostante alcuni pericolosi cali di ritmo, ha mostrato un superiore tasso tecnico che si è rivelato alla fine decisivo. La vittoria del Bozner sul San Giorgio, secondo in classifica, condanna il Comano Terme al terzultimo posto.

ASD COMANO TERME FIAVE’: Lorenzi, Corradini, Ciurletti, Litterini (31°st Raveane), Gjoni, Fusari, Poletti (1°st Dalponte M.), Consolati, Forcinella, Bosetti, Hmaidouch H. (18°st Crestani, 32°st Cerami). All: Floriani

US LAVIS ASD: Nervo, Tomaselli, Giovannini, Caldato, Gretter, Coppi, Dalla Valle (38°st Sebastiani), Loyola (32°st Donati), Canali (42°st Gorla), Raffaelli (18°st Savoi), Amico (18°st Sissoko). All: Bandera

Arbitro: Ismail (Rovereto), Parisi (Rovereto)/Gasperini (TN)

Reti: 16°pt Dalla Valle (L), 19°st Canali (L), 39°st Cerami (C)

Ammoniti: Consolati (C); Tomaselli, Caldato, Amico, Giovannini, Canali e Coppi (L)