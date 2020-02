Il cinquantino: un mito che sta scomparendo

C’è un mito che sta per scomparire. E’ quello dei “cinquantini” ciclomotori e piccole moto che per generazioni sono stati i primi mezzi per spostarsi.

Patente, casco obbligatorio e costi non più proporzionati a quelli di moto di cilindrata superiore, hanno fatto crollare le vendite dell’80% in dieci anni.

Di conseguenza è ormai prossima la sua uscita di produzione. Molti i modelli ai quali è stato un addio definitivo: College che disponeva di un cambio a 4 rapporti; Caballero adatto anche al motocross, poi l’indimenticabile Ciao che è l’unico ciclomotore per il quale è stato aperto un registro storico. Mondial e dalla Malaguti Roncobilaccio: uno dei primi ciclomotori da fuori strada.

Ma non solo, è stato tale il successo che alcune marche differenziarono la produzione tra modelli maschili e femminili ( oltre al Ciao, il Garellino e il Sì ) e nei distributori di benzina c’erano specifiche pompe per la miscela del 5% o 2 litri del 4.

La Vespa Piaggio sarà quasi certamente l’unico superstite – rilanciata anche da una canzone di successo di qualche anno fa degli 883 – perché ha saputo reggere al passaggio generazionale di un mezzo che è stato protagonista di molti film.

A parte la concorrenza di altri mezzi a velocità minima e sempre a pedali che però sono molto più di moda, avere un “cinquantino” a 14 anni è davvero troppo costoso e così questo sogno di libertà di molte generazioni è destinato a diventare un ricordo.

A essere vivo è il mercato dell’usato: nostalgici, ragazzi che vogliono provare l’ebbrezza raccontata dai loro genitori, insomma il vintage mantiene vivo il cinquantino.

Poi ci sono i garage dove magari in fondo, un qualche mezzo c’è e chi l’ha usato lo accende ancora: “ Tu chiamale se vuoi emozioni” da Lucio Battisti, un altro mito.