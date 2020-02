Escono di strada e finiscono nelle vigne. Miracolati due ragazzi

Vista la dinamica dell’incidente poteva finire davvero peggio per due ragazzi di 17 e 18 anni.

Con la propria autovettura poco dopo le 8.30 di stamane sono usciti di strada schiantandosi contro le viti della campagna ubicata in parallelo alla provinciale.

Prima di fermarsi il mezzo ha divelto parecchie piante di viti in uno dei filari. Segno questo che la velocità era piuttosto elevata.

I vigili del fuoco di Dro sono subito stati allertati e sono intervenuti insieme a due ambulanze di Trentino Emergenza. I due ragazzi sono stati soccorsi sul posto e stanno bene. Per loro solo un grande spavento. Non altrettanto si può dire per l’agricoltore proprietario del terreno che dovrà ricostruire alcune vigne e i pali di sostenimento.

