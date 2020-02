Corso di formazione in medicina generale: 35 i posti a disposizione

Sono 35 i posti messi a disposizione, nel triennio 2019/2022, dalla Scuola di formazione specifica in medicina generale della Provincia autonoma di Trento, a fronte dei 25 del triennio 2018/2021 e dei 20 dei trienni precedenti.

In aumento dunque i posti e conseguentemente le borse di studio che la Provincia assegna ai candidati residenti in Trentino da almeno due anni, che si impegnano a restare in Trentino almeno due anni dopo il diploma.

Complessivamente, la Scuola gestisce pertanto un numero medio di medici pari a 80 unità all’anno.

Considerato che la formazione è prevalentemente pratica, il numero dei posti programmato tiene conto anche della capacità del sistema sanitario trentino di sostenere i medici in tirocinio, garantendone la qualità dell’offerta formativa.

I due terzi delle attività, infatti, sono svolte presso le strutture ospedaliere e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale con il coordinamento e la supervisione di medici tutori adeguatamente formati.

Per tale ragione l’organizzazione della formazione in questione non può prescindere da un numero programmato.

Con riferimento al corso 2019/2022, il 22 gennaio 2020 si è svolto il concorso per esami.

Alla prova d’esame erano presenti 92 candidati su un totale di 105 domande di partecipazione pervenute. Hanno superato la prova d’esame 62 candidati. I posti previsti nell’avviso d’iscrizione sono 25.

Altri 7 posti vengono riservati a medici già risultati idonei a concorsi per esami e già incaricati nella medicina convenzionata per almeno ventiquattro mesi negli ultimi dieci anni.

In questo caso le domande pervenute sono state 10. Altri 3 posti, su 4 domande, riguardano i medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991.