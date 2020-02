Coronavirus, 928 morti e 40 mila contagiati. Per Gb è «minaccia grave ed imminente»

Un bilancio che di ora in ora di fa sempre più grave in Cina.

Secondo le autorità cinesi i morti sono saliti a 928 e il numero totale di casi di contagio a 40.171. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 98.

I casi di stranieri in Cina contagiati salgono a 27, come dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese Geng Shuang, in un briefing online con i media.

Pubblicità Pubblicità

Di questi 27, un cittadino americano ed uno giapponese sono morti, 22 si trovano in isolamento mentre 3 sono stati dimessi. Per la prima volta ieri il primo ministro Cinese si è presentato in pubblico con la mascherina.

Da registrare le dichiarazioni della Gran Bretagna che tratta il coronavirus come una “minaccia grave e imminente”

A dirlo è stato il Ministro della Sanità del Regno Unito Matt Hancock che ha rubricato il coronavirus come una minaccia “grave e imminente per la salute pubblica”.

La dichiarazione segue l’accertamento di quattro contagi a Brighton, che portano il totale ad 8. Il ministro ha detto che lo stato prenderà le misure necessarie.

Pubblicità Pubblicità



Cattive notizia anche dalla nave da crociera Diamond Princess, dove i casi confermati di CoronaVirus sono saliti a 130 persone. La nave è ferma da una settimana al largo delle coste giapponesi con 35 italiani a bordo conta circa 3.700 persone che attendono il da farsi.

“La vicinanza eccessiva tra gli individui a bordo della nave incrementa enormemente il rischio di infezione” ha detto Yasuhiro Kanatani – professore ed esperto di salute pubblica alla Tokai University – all’agenzia Kyodo.

Ancora più preoccupanti le parole pronunciate dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesusd che ha spiegato che i “contagi all’estero potrebbero essere solo la punta dell’iceberg” , e che “gli ultimi casi di persone affette da coronavirus senza essere state in Cina potrebbero essere la rilevazione di un piccolo numero di casi potrebbe indicare una più estesa trasmissione in altri Paesi; in breve, potremmo soltanto aver visto la punta dell’iceberg”.

In Italia si lavora per ricostruire i movimenti della famiglia di Taiwan che rientrata a casa si è ammalata di coronaVirus. Dopo i genitori risulta contagiato anche uno dei due figli.

I due, marito e moglie di 50 anni, sono sicuramente stati a Roma e Venezia e toccato anche altre città italiane tra Toscana e Lazio. Stabili ma sempre gravi invece le condizioni della coppia cinese ricoverata alla Spallanzani perché positiva al coronaVirus

Il ministero della Salute rassicura: “Siamo abbastanza tranquilli perché sta per scadere il periodo dei 14 giorni dal rientro”.

Si discute anche sull’origine del virus che pare possa essere trasmesso da animale a uomo e viceversa.

All’inizio si diceva fossero stati i serpenti, ma ora i sospetti si spostano su un altro animale. A trasmettere all’uomo il coronavirus potrebbe essere stato un animale selvatico: il pangolino. (foto)

Ne dà notizia l’HuffPost, che riferisce che “a puntare l’indice su questo piccolo mammifero simile a un formichiere e minacciato di estinzione, nonché vittima di traffici illeciti, è la ricerca condotta in Cina da Shen Yongyi e Xiao Lihua, entrambi della South China Agricultural University (Scau) di Guangzhou“.

In particolare il pangolino potrebbe aver ricevuto il ceppo iniziale del virus dai pipistrelli, presumibilmente mangiati.

Poi il virus, in alcuni esemplari di pangolino avrebbe subito una forte mutazione, quella che lo ha fatto diventare pericoloso anche per l’uomo.

L’ipotesi sembra plausibile, “ma la cautela è d’obbligo perché la ricerca non è stata ancora pubblicata”, rileva la rivista Nature sul suo sito.

Restano, poi, i dubbi su come il pangolino abbia poi trasmesso il virus all’uomo.

I pangolini, conosciuti anche come formichieri squamosi, sono gli unici mammiferi viventi a rappresentare l’ordine dei Folidoti.

Sono totalmente privi di denti e hanno l’abitudine di ingoiare sassi.

“Questi animali – ricorda Wikipedia – hanno il corpo ricoperto da squame cornee costituite di cheratina che, sovrapponendosi l’una all’altra, formano una sorta di “corazza a piastre”. Solo il ventre, la parte interna delle zampe, il muso e le parti laterali del capo sono scoperti. La corazza è costruita in modo da permettere all’animale di appallottolarsi se spaventato. Le scaglie sono affilate e possono essere usate (in particolare quelle della coda) come armi. I piccoli pangolini possiedono scaglie morbide, che si induriscono quando l’animale matura”.

Rimane in piedi anche l’ipotesi che il virus sia sfuggito al controllo ad un laboratorio di Wuhan, dove vengono sperimentate della armi chimiche e batteriologiche.