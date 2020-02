Cardinali e vescovi da cinque continenti nel nome di Chiara Lubich

Nuova tappa questo fine settimana del ricco calendario di iniziative per ricordare i cento anni dalla nascita della fondatrice del movimento dei focolari, Chiara Lubich.

In questi giorni oltre 130 tra cardinali e vescovi provenienti dai cinque continenti si sono dati appuntamento a Trento per il convegno internazionale dal titolo “Un carisma al servizio della Chiesa e dell’umanità a cento anni dalla nascita della serva di Dio, Chiara Lubich”.

Ieri, dopo la santa messa in cattedrale, presieduta dal cardinale Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij ed aperta dal saluto dell’Arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi, i vescovi ed un folto pubblico si sono trasferiti nella Palazzo della Provincia dove sono stati accolti dal presidente del Consiglio, dal vicepresidente della Giunta provinciale e dal sindaco del capoluogo.

“La città che ci ha donato Chiara Lubich e il movimento del Focolari possa essere sempre più ‘città sul monte’, come dice il Vangelo, che irradia la civiltà dell’amore evocata anche da Papa Francesco nel messaggio per questo nostro incontro. Preghiamo per i vescovi , per le nostre diocesi e parrocchie, perché tutti possano essere sale della terra, luce del mondo, città sul monte” – ha detto nella sua omelia il cardinale di Bangkok Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij

A dare il benvenuto a cardinali e vescovi è stato Lauro Tisi che sotto lo sguardo “intenso e commovente del crocifisso del concilio” riconosce che “Il volto del crocifisso offre a Chiara la scoperta stupefacente che nel morire di Gesù incontriamo l’apice dell’amore gratuito, da cui cui scaturisce la gioia di far divenire l’altro la nostra casa, la nostra dimora, la nostra patria. Passo decisivo, questo, per orchestrare la sinfonia della comunione nel quotidiano delle nostre comunità e benefica provocazione, anzitutto, per noi vescovi, chiamati con la nostra vita a narrare l’amore senza misura del nostro Dio, vivendo in maniera profonda la comunione tra di noi e il popolo di Dio a noi affidato”.

La cattedrale avvolta nei teli del restauro offre a don Lauro lo spunto per attivare la “salutare provocazione” della metafora della “vocazione della Chiesa non a esibire la propria grandezza ma a raccontare ogni giorno che le vene usata misericordia: una Chiesa che si pensa non come casa forte e indistruttibile, ma come cantiere che il Signore continuamente rinnova”. Messaggio “in linea – conclude il suo saluto – con Chiara, che ha fatto dell’amore il tratto distintivo della vita”

Presente all’evento nella cattedrale anche il vice presidente della provincia autonoma di Trento Mario Tonina che ha portato i saluti del governatore Maurizio Fugatti e dell’intera Giunta provinciale.