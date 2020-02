Vigili del Fuoco Campodenno: 129 interventi e 3.733 ore verbalizzate nel corso del 2019

È stato un 2019 impegnativo quello vissuto dai Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, protagonisti di 129 interventi tra incendi, soccorso di persone o animali, incidenti di varie entità, ma anche formazione e servizi durante le manifestazioni. In tutto sono state 3.733 le ore verbalizzate.

Numeri significativi, che aiutano a rendere l’idea del volume di lavoro portato avanti dai pompieri di Campodenno, che venerdì sera si sono riuniti in caserma per la tradizionale assemblea.

Prima di iniziare sono stati ricordati con un minuto di silenzio i vigili scomparsi lo scorso anno Ottorino Marcolla e Gianfranco Zanotti, fuori servizio da qualche tempo ma sempre vicini all’attività dei vigili.

Alla presenza del sindaco Daniele Biada, accompagnato dalla giunta e da tanti consiglieri, dell’assessore provinciale Giulia Zanotelli, del consigliere provinciale Lorenzo Ossanna, che risiede proprio a Lover, frazione del Comune della bassa Val di Non, e dell’ispettore distrettuale Flavio Clementel, il comandante dei Vigili del Fuoco Cristian Cattani ha presentato la relazione degli interventi effettuati nel corso del 2019 e il bilancio del Corpo.

È stata poi la volta della premiazione dei vigili che hanno raggiunto importanti traguardi per quanto riguarda gli anni di servizio attivo: Silvano Noldin (35 anni), Damiano Pezzi (20 anni) e Maurizio Cattani, Denis Cattani e Gianluca Bertolas (15 anni).

Il vigile Daniele “Naro” Cattani è stato inoltre votato a grado di caposquadra, in sostituzione di Claudio Turrini che ha deciso di non ricandidarsi. Nel corso della serata c’è stato anche spazio per il giuramento dei due giovani vigili Leonardo Zambonato e Giorgio Bortolamedi.

Da parte del sindaco Daniele Biada sono giunte parole di gratitudine e riconoscenza nei confronti del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari. “Ci tengo a ringraziare i nostri vigili per la collaborazione durante tutto l’arco dell’anno – ha detto Biada – in particolare nel corso dell’emergenza per la frana a Campodenno e nei due mesi e mezzo di apertura di Castel Belasi, che li ha visti impegnati nella prevenzione incendi a ogni evento. Tutti i vigili, a rotazione, sono stati coinvolti nell’assistenza alle varie manifestazioni. Spero che il loro grande impegno sia stato ripagato dalla soddisfazione di aver contribuito a dare un’immagine importante del Comune di Campodenno”.

Il primo cittadino ha parlato anche della ristrutturazione ormai prossima che riguarderà la caserma dei pompieri. I lavori partiranno a inizio marzo e dureranno circa tre mesi. “Durante gli interventi ci saranno sicuramente dei disagi, per cui ci vorrà un po’ di pazienza – ha spiegato il sindaco –. I nostri vigili sono comunque abituati a lavorare in situazioni d’emergenza, sapranno far fronte ai lavori che consegneranno loro una caserma più ampia, comoda e funzionale”.

Al termine dell’assemblea, come da tradizione, è stata servita la cena in caserma, preparata con cura e grande abilità dai Vigili del Fuoco.