Rovereto: troppo rumore, scende in strada e punta il cacciavite alla gola di due ragazzi

La notte scorsa al bar-osteria Perbacco a Rovereto un residente è sceso in strada minacciando due ragazzi. Si è portato con sé anche un cacciavite.

L’episodio è stato raccontato su Facebook da una ragazza testimone dei fatti accaduti.

Erano da poco passate le due e un uomo dopo aver inveito dalla finestra del suo appartamento è passato ai fatti scendendo in strada.

Arrivato davanti all’osteria ha puntato il cacciavite alla gola a due ragazzi. Fortunatamente la situazione non è degenerata visto che i ragazzi non hanno peggiorato la situazione.

«Ciao a tutti – scrive l’internauta sulla pagina di Sei di rovereto se..- volevo solo descrivere una cosa che mi ha spaventata e mi ha fatto pensare molto. Stasera ero al Perbacco, bar via Roma alle ore 2:00. Un signore dopo essersi lamentato dalla finestra perché parlavamo leggermente ad alta voce è sceso subito da casa sua, con un cacciavite ed ha iniziato a minacciare tutti i ragazzi fuori dal bar. Ad uno ha sfiorato la gola con il cacciavite, ad un altro ha puntato in gola il cacciavite. (Non dico il nome per privacy ma complimenti ai due ragazzi). Ora dico,va bene essere alterati, però mettere il cacciavite in gola al ragazzo (il quale non c’entrava nulla) non è eccessivo? Non poteva parlare tranquillamente? Poi la situazione si è conclusa “positivamente” ma questo non grazie a questo signore, ma grazie ai ragazzi che non hanno peggiorato la cosa. La mia preoccupazione è che possa succedere ad un mio amico, fratello o ragazzo. Mettere un cacciavite alla gola non penso sia la soluzione.»

Centinaia i commenti che hanno diviso gli internauti: sono state molte le persone convinte che forse il cacciavite sia una soluzione troppo estrema, ma che anche far casino alle due di notte sotto le finestre di gente che dorme non è cosa giusta

A Rovereto la convivenza fra feste e residenti è sempre stata difficile, ma di solito vengono chiamati i carabinieri o la polizia. Scendere in strada con un cacciavite e farsi giustizia da sé rimanda alla legge della giungla e non alla civiltà. In questo caso pur non essendo stati chiamati in causa le forze dell’ordine è partita lo stesso un’indagine per capire bene cosa sia successo.

