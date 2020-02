Pallamano serie A: frena il Pressano sconfitto a Gaeta

Questa volta le sorprese arrivano dalla coda dove l’Appiano va a conquistare punti importanti sul campo del Fondi; il Gaeta batte a sorpresa Pressano e Trieste e Cologne annullano lo scontro diretto con un pareggio che alla fine non serve a nessuno.

La squadra di Fusina subisce una brutta sconfitta al termine di una partita nella quale la difesa ha fato il suo, ma non altrettanto ha fatto l’attacco: 19 reti sono davvero troppo poche.

Ed attacco sotto accusa anche quando faticosamente Pressano aveva conquistato prima il pareggio ( 16 a 16 ) e poi il vantaggio del 18 – 17.

Logicamente a quel punto la partita si trasformava in una battaglia a tutto campo, ma sono stati due errori in attacco ad innescare altrettanti contropiedi ed una volta tornato in vantaggio sul 19 a 18, il Gaeta ha puntato dritto alla vittoria.

Per Pressano questa sconfitta subita alla vigilia del derby col Bolzano, non è di certo un bel segnale.

Da parte sua Bolzano ha sfruttato al meglio il turno casalingo col Siena per una vittoria che lo porta ad un solitario secondo posto.

Successo casalinga per la capolista Conversano che batte Bressanone e Sassari fa altrettanto con Merano.

In conclusione questa quarta giornata del girone di ritorno, ha contribuito ad accorciare ulteriormente la classifica; nell’arco di nove punti ci sono sei squadre.

RISULTATI: Sassari – Merano 26 – 22. Bolzano – Siena 30 – 21. Conversano – Bressanone 36 – 30. Fondi – Appiano 25 – 33. Gaeta – Pressano 20 – 19, Cologne – Trieste 26 – 26. Fasano – Cassano si gioca oggi alle 16.

CLASSIFICA: Conversano 30. Bolzano 26. Siena 24. Cassano e Sassari 23. Bressanone 22. Pressano 17. Merano 14. Fasano 13. Fondi 11. Appiano e Gaeta 10. Trieste 8. Cologne 5.