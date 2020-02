Chiude il bazar cinese del quartiere di Cristo Re

Se anche i cinesi se ne vanno, vuol proprio dire che la crisi del commercio in città è profonda ed in questo senso quello che è successo nel quartiere di Cristo Re in via Fratelli Fontana, è indicativo.

Da anni il negozio che si affaccia in piazza General Cantore era presente a fianco di Unicredit e del bar Dersut, un bazar cinese con sartoria al piano interrato. Poi col passaggio di gestione il servizio di sartoria era stato esternalizzato ed in negozio c’era una famiglia che praticamente non parlava italiano.

Saranno stati questi cambiamenti sommati alle mutate abitudini dei residenti, ma il fatturato del bazar è andato calando.

Così quando le condizioni di salute dei genitori dei ragazzi che lo gestivano sono peggiorate, si è reso necessario il loro rientro in Cina.

Il bazar era in vendita, ma nessuno dei commercianti cinesi attivi a Trento lo ha rilevato, in quanto il fatturato era troppo inferiore alla media delle altre attività simili.

Così la famiglia di commercianti cinesi di Cristo Re ha lasciato il bazar con ben pochi ricavi.

Adesso i locali decisamente ampi, sono sfitti in attesa di una nuova attività.

Sulla piazza General Cantore l’ex bazar è il secondo chiuso in attesa di un nuovo inquilino: non è un segnale positivo.