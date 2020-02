Basket serie B: crollo nell’ultimo quarto, Cestistica Rivana sconfitta a Montecchio

Testacoda per la Cestistica Rivana Agl che con un punteggio a “specchio” (all’andata finì 67-59) ha perso in casa del Montecchio Maggiore che risale al terzo posto della classifica.

Una sconfitta che brucia perchè per trenta minuti del match le rivane hanno giocato meglio delle avversarie, per poi crollare nell’ultimo quarto (21-7).

Non è bastata la prova di cuore e sostanza della ligure Ceccardi (punti e rimbalzi sono una costante per lei) perchè il trio Storti-Pizzolato-Zanuso ha saputo aspettare e segnare canestri pesantissimi (come le due triple nella ripresa) nello sferrare la zampata decisiva.

E pensare che la tripla di Takrou (30’ 46-53) aveva fatto pensare ad un ultimo giro d’orologio ben diverso. In men che non si dica le padrone di casa si son fatte sotto fino a pareggiare con la “solita” Storti (35’ 53-53), mettere la freccia con Zanuso e chiudere la pratica con Pizzolato.

Con D’Avanzo non ai suoi livelli abituali, ci ha provato la giovane Ferreyra a ricucire gli strappi, buoni tiri e assist precisi, ma il confronto era ormai segnato.

Ad un minuto dalla sirena, la sedicenne argentina porta sotto le rivane (63-60), ma Curti non sbaglia (39’ 30’’ 65-60), time out chiamato da coach Ferraglia, rimessa Cestistica e tiro della disperazione dai 6.25 di Piermattei (solo 2 punti per lei), ma il ferro rigetta in campo la tripla così come nei due tentativi successivi, suo e di Reversi, a cavallo dei due liberi messi a segno da Zanuso.

Le gardesane avranno modo di rifarsi nelle prossime due partite casalinghe contro la Futurosa Trieste e la penultima della classe Sistema Rosa Pordenone. Per il momento sono all’ottavo posto.

Sergio Ferraglia (coach): “Siamo state positive e propositive fino alla fine del 3 quarto, poi si è spenta la luce e non c’è stata reazione. Nell’ultimo quarto abbiamo subito l’energia e voglia di vincere delle nostre avversarie. Rimbalzi in attacco e palloni sporchi erano tutti loro. Purtroppo questa é la situazione e non possiamo fare altro che tornare in palestra e lavorare a testa bassa, oltre ad assumersi, ognuno di noi, le proprie responsabilità. Dobbiamo imparare a non dare nulla per scontato e capire che nessuno ci regala nulla. I punti si sudano, dal primo all’ultimo”.

Montecchio-Cestistica Rivana Agl 67-60 (19-16, 38-35, 46-53)

Montecchio Maggiore: Maculan, Zanuso 13, Zambon 6, Balbo Zambon 2, Pizzolato 14, Curti 6, Zampieri 4, Neri 2, Lesca, Storti 20. Coach: Callegato. Tiri liberi 11/24

Cestistica Rivana: D’Avanzo 2, Ferreyra 7, Piermattei 2, Vicentini, Fadanelli 5, Herrera 8, Ceccardi 18, Bonvecchio 8, Reversi, Chemolli 2, Omezzolli ne, Takrou 8. Coach: Ferraglia. Tiri liberi 6/10