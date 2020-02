«Usavamo la cinepresa»: alle gallerie di Piedicastello l’esposizione delle vecchie pellicole

Si può visitare fino al 23 maggio un’interessante mostra allestita alle gallerie di Piedicastello. “Usavamo la cinepresa”: attraverso l’esposizione di vecchie pellicole si possono capire le antiche tecniche di ripresa.

Si tratta delle modalità con le quali si filmava prima dell’avvento dell’era digitale.

Per la maggior parte si tratta di filmati non professionali che partono dagli anni ‘20 per arrivare agli anni ‘80.

Pubblicità Pubblicità

Si può spaziare dal cinema di famiglia ai documentari per dei filmati che diventano anche testimonianza dei cambiamenti storici e sociali, nonché dei modelli di comportamento.

Le pellicole sono conservate nella Cineteca della Fondazione del Museo Storico del Trentino e questa mostra serve anche ad una loro valorizzazione.

L’esposizione è visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18, chiusa il lunedì. L’ingresso è gratuito.

Pubblicità Pubblicità