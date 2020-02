Trento: la Loacker abbandona Piazza Fiera

Sono passate alcune settimane e il celebre locale ad angolo fra Piazza Fiera e via Santa Croce non presenta più nulla che possa essere ricondotto al nome Loacker.

Non sono più presenti tende, insegne e prodotti. Il locale, sorto nel 2014, stato gestito da Chiara Nicoletti, dal padre Piero e da altri collaboratori. Da allora si è sempre contraddistinto per un grande affollamento.

A chi chiede loro il motivo di tutto ciò viene invitato a parlarne con il loro avvocato Natale Callipari, che ha lo studio poco distante. Anche l’avvocato però non vuole esporsi.

Pubblicità Pubblicità

In ogni caso la Loacker, presente in Trentino Alto Adige con tre punti vendita (Brennero, Bressanone e Bolzano) si sarebbe allontanata dal caffè di Piazza Fiera perchè non più in linea con i suoi standard.