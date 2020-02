Il Comune di Predaia affida il progetto di “Abbellimento urbano e rurale” nell’ambito dell’Intervento 19

Il Comune di Predaia intende avviare un confronto concorrenziale per l’affidamento, mediante mercato elettronico provinciale MePat, del servizio di realizzazione del progetto di “Abbellimento urbano e rurale” nell’ambito dell’Intervento 19-anno 2020.

Il progetto, in corso di definizione, sarà sostenuto da un contributo erogato dall’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

L’avviso pubblicato all’albo telematico del Comune ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di imprese, consiste in un’indagine esplorativa del mercato, finalizzata all’individuazione di un elenco di operatori da invitare successivamente a presentare la propria offerta al confronto concorrenziale.

Il progetto di “Abbellimento urbano e rurale” del Comune di Predaia si concretizzerà in una serie di interventi come: sfalcio dell’erba, potatura di siepi e piante ornamentali, taglio di rami ed arbusti invadenti, inerbimento, pulizia di canalette di scorrimento delle acque meteoriche, ricostruzione o risistemazione di muretti a secco, manutenzione di arredi di legno, bonifica discariche occasionali e terreni degradati, piantumazioni, pulizia alveo corsi d’acqua.

La proposta che si intende realizzare coinvolgerà i lavoratori che sono in corso di individuazione dall’amministrazione comunale, sulla base delle specifiche liste pubblicate dall’Agenzia del Lavoro. È fatto obbligo all’aggiudicatario di assumere tali persone indicate in fase di domanda all’Agenzia del Lavoro, che già hanno accettato la proposta di occupazione temporanea da parte del Comune.

L’affidamento riguarda l’anno 2020 (periodo indicativo da aprile a novembre) e il corrispettivo complessivo del servizio è previsto indicativamente in circa 185 mila euro più Iva 22%.

Ciascun operatore economico interessato, in possesso dei requisiti, dovrà inviare all’indirizzo pec: comune@pec.comune.predaia.tn.it una manifestazione d’interesse e il modulo di dichiarazione di partecipazione.

Il termine massimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per venerdì 21 febbraio alle 12.

L’avviso completo e gli allegati sono consultabili e scaricabili dal sito internet www.comune.predaia.tn.it.