Ieri la Lega in san Giuseppe: «Decenni di inerme ed inetta amministrazione di centro sinistra»

E’ tanta la voglia di cambiare dopo decenni di inerme ed inetta amministrazione di centro sinistra che ha rovinato la città in generale, ma molti quartieri in particolare.

E’ quanto emerso ieri sera in occasione dell’incontro con i residenti ed i lavoratori della circoscrizione di San Giuseppe, promosso dai consiglieri comunali della Lega.

Molto partecipato e vivace il dibattito che ha portato alla luce una serie di problematiche locali.

La zona è vittima di uno spaccio diffuso e sempre più alla luce del sole che non conosce un contrasto efficace.

Dal Maso Ginocchio che a livello di concentrazione di spaccio e tossici non è seconda a piazza Dante, al Punto d’Incontro: “Nulla più a che spartire con i tempi di don Dante – ha detto un residente – che se doveva allontanare una persona lo faceva e teneva sotto controllo la situazione e diversi erano anche i senza tetto. Oggi non si fa selezione e dopo aver usufruito dell’ospitalità dei volontari, il gruppo di extracomunitari con ben pochi italiani, si allontana e spaccia nelle vie vicine”.

O cambiano le regole o va spostato. Generalizzato il problema dei parcheggi con una diminuzione costante degli stalli nonostante la presenza di tre presidi ospedalieri ( Villa Bianca, Villa Igea e le Camiliane) ed un hospice per malati terminali.

Contestate anche le forze dell’ordine per la loro assenza, specialmente quando i residenti ne richiedono l’intervento per le interminabili feste del sabato notte allo skate park di via Ghiaie: “Sono concerti che vengono annunciati anche con tre giorni di anticipo e ci sarebbe quindi tutto in tempo per intervenire e invece alle 6 della mattina, suonano ancora in assoluta tranquillità”.

Il consigliere comunale Vittorio Bridi ha ricordato come la Giunta Fugatti abbia finanziato l’addestramento di 12 nuovi vigili che si sarebbero dovuti destinare alla sicurezza, ma il sindaco Andreatta ha dato delle indicazioni del tutto diverse, dirottandoli sul controllo del traffico.

Fra le tante criticità, chiudiamo con una simpatica nota di colore: la colonia dei conigli che prima “abitava” gli argini dell’Adige e poi il cimitero, ha trovato una nuova residenza nei grandi spazi verdi delle ex caserme Pizzolato.

Di prima mattina escono in libera uscita nell’area della rotonda di via Monte Baldo e poi con le prime luci del giorno, tornano nelle loro tane.