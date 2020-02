Furto all’ottica Fanton a Pergine Valsugana, i ladri fuggono con 100 mila euro di merce

I ladri sono entrati dal retro del negozio di via Pennella in pieno centro storico segando le sbarre di protezione e hanno trafugato quasi mille paia di occhiali.

Secondo una prima stima, anche se l’inventario è ancora in corso, il valore della refurtiva ammonterebbe a circa 100 mila euro.

Non ci sono dubbi sul fatto che i ladri siano dei professionisti visto che la merce rubata è stata quella più smerciabile in tempi brevi.

Pubblicità Pubblicità

Al mattino i titolari quando hanno aperto il negozio hanno trovato tutte le mensole desolatamente vuote.(foto)

Un furto eseguito a regola d’arte probabilmente su commissione dove i ladri hanno lasciato intatti gli scatoloni che contenevano degli occhiali di grande valore per questo difficili da piazzare.

Questa tesi è supportata anche dal fatto che i malviventi non hanno nemmeno toccato la cassa che conteneva dei soldi.

La banda di malviventi è entrata in azione nella notte fra giovedì e venerdì entrando dal passaggio di servizio dopo aver segato le sbarre.

Pubblicità Pubblicità



Nessuno ha sentito nulla nonostante i proprietari abitassero proprio sopra il negozio.

«Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio ci hanno fatto visita. Ma noi non ci abbattiamo ora siamo più forti di prima. ricordatevi che la ruota gira per tutti» – scrive Anna Moser la titolare del negozio sul suo gruppo social.

I ladri dopo aver ripulito la merce esposta nelle vetrine l’hanno sostituita con altri occhiali di scarso valore, per far si che nessuno si accorgesse del furto per così guadagnare del vantaggio nella fuga.

I Carabinieri hanno aperto subito l’indagine e stanno passando al setaccio tutte le telecamere di sorveglianza installate in paese.