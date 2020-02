CoronaVirus: alla fine Maurizio Fugatti e Claudio Cia avevano ragione

Alzamento di scudi, insulti, minacce, battute ironiche e accuse dei razzismo (quelle ormai non mancano mai) da parte della sinistra trentina avevano accompagnato la scelta del Governatore Maurizio Fugatti di mettere per un periodo in quarantena anche i bambini di ritorno dalla Cina.

In aula consiliare il governatore era stato anche accusato da Paolo Ghezzi di essere un «razzista».

Il «genio» di Futura, dopo la circolare ministeriale che da ragione a Fugatti, ora dovrà rivedere la sua posizione a meno che non intenda dare del razzista al governo romano targato sinistra.

Per giorni la sinistra ha messo in moto la solita macchina del fango alimentando la disinformazione e speculando sul coronavirus accusando di “pregiudizi” e “ignoranza” il Presidente Maurizio Fugatti per aver chiesto di aggiornare una circolare Ministeriale, aggiungendo la precauzione dell’isolamento domestico a quei pochi alunni che hanno una storia di viaggio in un’area endemica negli ultimi giorni.

Peccato che ora il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare la circolare con le indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina, dando quindi ragione al presidente Fugatti che grazie alla sua presa di posizione ha aiutato il governo italiano a tutelare maggiormente la salute dei suoi cittadini.

Di fronte alla crescita del livello di diffusione del coronavirus 2019-nCoV l’aggiornamento della circolare è ispirato al principio di massima precauzione.

Nelle prossime settimane è infatti previsto il rientro di studenti che si trovano attualmente in Cina.

La circolare riguarda i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia.

Ad essere preso di mira dopo la decisione era stato anche il consigliere provinciale di Agire Claudio Cia che aveva appoggiato la scelta di Fugatti in toto.

Cia era stato attaccato da Luigi Zoppello giornalista responsabile della redazione dell’Adige conosciuto per le sue posizioni radicali legate alla sinistra.

Zoppello aveva accusato Claudio Cia di essere poco informato, di strumentalizzazione politica, e di alimentare la paura e l’odio.

Dopo l’uscita della circolare del ministero Cia ne ha approfittato per ridicolizzare il giornalista dell’Adige di cui per il momento si sono perse le tracce. (sotto il divertente siparietto fra i due)

«E adesso come la mettiamo?» come si dice: più sono vuote le teste e più sono lunghe le lingue.

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO – «Sulla base delle indicazioni messe a disposizione dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito dal Commissario straordinario della Protezione Civile, il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare la circolare del 01/02/2020 che conteneva “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”.

Di fronte alla crescita del livello di diffusione del coronavirus 2019-nCoV in Cina l’aggiornamento della circolare è ispirato, coerentemente con tutti i precedenti provvedimenti del Ministero, al principio di massima precauzione. Nelle prossime settimane è, infatti, previsto il rientro di studenti che si trovano attualmente in Cina.

La circolare riguarda i bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e gli studenti, fino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia.

La misura di precauzione prevista in questi casi è quella di una sorveglianza attiva, quotidiana, del “Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento” attivato dal dirigente scolastico su segnalazione della famiglia. Tale monitoraggio consiste nella puntuale verifica della febbre e dei sintomi tipici del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Fermo restando il diritto inalienabile di bambini e ragazzi, di qualsiasi nazionalità, di frequentare liberamente e regolarmente la scuola in assenza di evidenti e conclamate controindicazioni di carattere sanitario, in uno spirito di massima precauzione, il Dipartimento favorisce una “permanenza volontaria fiduciaria” a casa sino al completamento del periodo di 14 giorni dalla partenza dalla Cina.

Il Ministero della Istruzione, con il quale l’aggiornamento della circolare è concordato, con un suo autonomo provvedimento darà indicazione ai dirigenti scolastici affinché tali assenze siano considerate giustificate».