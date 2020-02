All’Istituto Comprensivo di Cles serata dedicata ai metodi di apprendimento per bambini dislessici

Il Comune di Cles, in collaborazione con DSA (Disturbi Specifici d’Apprendimento) Trentino APS – Domani Saremo Autonomi – e Neuroimpronta – Psicologia e Neuropsicologia – organizza per mercoledì 12 febbraio alle ore 20,30 presso l’Aula Magna ‘Giulia Ippolito’ dell’Istituto Comprensivo ‘Bernardo Clesio’, in via Chini 31 a Cles, una serata dal titolo “Metodo di studio e buone pratiche per fare i compiti a casa – Strumenti compensativi e dispensativi”.

Questo incontro è indirizzato particolarmente a bambini dislessici e con problemi di apprendimento; saranno presenti le relatrici Carla Delpero, Psicologa e Psicoterapeuta, e Sonia Boschetto, Pedagogista.

Ognuno di noi apprende in maniera diversa. Per questo motivo è importante scoprire quali siano le strategie più efficaci da insegnare agli studenti. Trovare un metodo di studio adatto è importante, ma diventa fondamentale per tutti quegli alunni che presentano difficoltà scolastiche e disturbi dell’apprendimento.

L’idea di organizzare questo evento nasce dal desiderio di condividere non solo gli approcci teorici, ma anche le esperienze quotidiane che ogni giorno sono vissute, sia da genitori e studenti che da insegnanti e operatori. Un incontro che si pone come obiettivo quello di dialogare e condividere esperienze, attraverso immagini e storie di vita, su come promuovere un metodo di studio adatto e che possa esprimere le potenzialità di ciascun allievo.

Prima di intervenire è fondamentale conoscere e capire, al fine di promuovere il benessere e il successo nei nostri bambini e nei nostri ragazzi, sia a scuola che a casa. E’ importante sottolineare che qualsiasi strumento introdotto nel metodo di studio non facilita l’apprendimento, non crea scorciatoie. Se pensiamo ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento come a dei Diversi Stili di Apprendimento, ovvero un altro modo di imparare, la dislessia non fa più così paura. E si cercherà di spiegare come un metodo di studio efficace per questi ragazzi possa offrire degli strumenti utili per tutti.

La serata è gratuita ed aperta a tutti: insegnanti, genitori, interessati.

DSA è un’Associazione accreditata IPRASE. Non serve la prenotazione, basta registrarsi prima dell’inizio serata e verrà recapitato per e-mail l’attestato di partecipazione.

Info: DSA Trentino