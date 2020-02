Riva del Garda: Cristina Santi candidata sindaco per il centro destra autonomista

Si entra in clima di campagna elettore ormai in tutto il Trentino, obiettivo: le elezioni in tutti i comuni della provincia di Trento il 3 maggio 2020 con possibile ballottaggio 15 giorni dopo.

È proprio in quest’ottica che oggi la coalizione di centro destra autonomista nel pomeriggio presso il Grand Hotel Riva a Riva del Garda ha presentato il suo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 3 maggio prossimo.

Coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e da due liste civiche che sono in preparazione.

Erano presenti all’incontro il segretario della lega Mirko Bisesti con il consigliere Devid Moranduzzo, Giorgio Leonardi coordinatore di Forza Italia, Francesca Gerosa e il senatore Andrea De Bertoldi coordinatori di Fratelli d’Italia.

Insieme a loro Cristina Santi, libera professionista, amministratore di società, da sempre impegnata nel sociale, presidente della società di basket femminile Cestistica Rivana, nonché figlia dell’ex sindaco Bruno Santi, candidata sindaco che guiderà la coalizione del cambiamento.

Un volto nuovo nel panorama politico rivano che serve per rilanciare l’intera città di Riva del Garda, “una persona pronta e preparata a ricoprire quel ruolo” commenta al termine dell’incontro l’assessore provinciale e segretario della Lega Mirko Bisesti.

Pur avendo nomi più che validi e di alto profilo, FI e FdI hanno deciso di convergere, in accordo con la Lega, sulla Santi, una professionista seria e capace in grado di dare nuova linfa alle politiche locali.

I rappresentanti della coalizione hanno aggiunto che “le liste sono pressochè complete e che anche il programma, condiviso anche con le liste civiche rispetta i diversi punti di vista di ogni componente della coalizione, è serio e saprà rispondere alle necessità di Riva e dei suoi cittadini.”

Insomma, un buon risultato per un gruppo solido che fin dai primi incontri è riuscito a convergere su molti punti, con coerenza, un sano dibattito costruttivo e un unico scopo: lavorare nell’esclusivo interesse delle comunità.