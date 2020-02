Riforma della Prescrizione, anche a Trento Forza Italia dice «No all’eterno processo»

Una riforma della giustizia che a quanto pare piace solo al ministro cinque stelle della Giustizia con delle forzature e profili di incostituzionalità.

Forza Italia a tutti i livelli ha subito denunciato questo abuso sul piano dei principi giuridici, presentando proposte di legge ed emendamenti per l’abrogazione della riforma e si impegna a portare un messaggio di garantismo e libertà anche tra i cittadini trentini.

Forza Italia a Trento questa mattina presso l‘Hotel America ha esternato, come farà nei prossimi incontri che seguiranno in tutta la Regione, la propria posizione in netto contrasto alla riforma del Ministro Bonafede del Movimento 5 Stelle.

Ospite della conferenza l’avvocato Filippo Fedrizzi, Presidente della Camera Penale di Trento, che ha espresso e motivato la contrarietà da parte della categoria forense alla riforma.

Presenti il coordinatore Regionale di Forza Italia Giorgio Leonardi e la vice coordinatrice Regionale Gabriella Maffioletti con alcuni volti nuovi che si stanno preparando alla prossima competizione elettorale a Trento.

«Questa riforma che viola i principi costituzionali sulla presunzione di innocenza, sulla ragionevole durata di un processo e sul senso generale della Giustizia – hanno spiegato i relatori durante l’incontro – non convince nemmeno gli avvocati ed i magistrati. Vuole essere solo un atto di imposizione di uno dei Ministri più criticati di sempre e questo non deve accadere in un Paese civile e democratico come l’Italia».

I dati diffusi dal ministero della Giustizia parlano chiaro: nel 2017 l’irragionevole durata dei processi ha riguardato circa 230 mila casi, facendo dell’Italia lo Stato che subisce il maggior numero di ammonizioni dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Negli ultimi vent’anni, oltre 26 mila persone sono state indennizzate dallo Stato per ingiusta detenzione, per una spesa che va dagli 800 ai 900 milioni di Euro circa.

Questi dati smentiscono quanto dichiarato di recente dal Ministro della Giustizia pentastellato Alfonso Bonafede, il quale sostiene che ‘’Gli innocenti non finiscono in Carcere’’

L’assessore regionale di Forza Italia Giorgio Leonardi, nella nuova veste di coordinatore del partito, assieme alla vice coordinatrice Gabriella Mafioletti, sta rilanciando il marchio di Forza Italia cercando di riorganizzando le fila con profuso impegno anche su tematiche fondamentali e di interesse nazionale come questa.