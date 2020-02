Paolo Castelli confluisce in «Italia Viva» il nuovo partito di Renzi

Su Facebook è apparsa ieri, alle ore 22.55, la notizia che Paolo Castelli, Consigliere Comunale di Trento in forza al movimento politico #inMovimento, aderirà ad Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi.

Si legge “lo faccio con la prospettiva di candidarmi in una lista con un progetto nazionale ma con un cuore, un’identità ed un nome territoriali”.

Paolo Castelli è consigliere comunale di Trento da maggio 2009.

Nel 2009 entrò in Consiglio Comunale in forza all’Unione per il Trentino (UPT) e nel 2015 ricandidò in forza al Cantiere Civico Democratico. A maggio 2020 candiderà in forza a Italia Viva.

“Ero a conoscenza del fatto che fosse interessato a quel movimento, ma, ad oggi, non ho mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale” dice il Presidente di #inMovimento Lorenzo Rizzoli.

“Dispiace, da un lato, venire a conoscenza di questi spostamenti sui social anziché nelle apposite sedi – prosegue Rizzoli – ma prendo atto della volontà di Castelli di affrontare questa sua nuova avventura politica con Italia Viva. A lui faccio un in bocca al lupo ed un augurio di buona campagna elettorale”.

“#inMovimento ha, da tempo, deciso di non presentare il proprio simbolo alle elezioni comunali di maggio 2020, ma è convinto che il progetto politico su cui ha da sempre lavorato sia un progetto valido. Oggi le forze politiche non vogliono spendersi per un progetto nuovo, innovativo, ma preferiscono ancorarsi ai vecchi sistemi. Peccato, poteva essere un’ottima opportunità”.

