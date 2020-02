Oliviero Toscani licenziato dai Benetton e “distrutto” (ma solo finanziariamente) – di Adriano Bertolasi

Egregio Direttore,

Oliviero Toscani, un simpatizzante di Orson Wells, che non conosce i sinonimi: umanamente non significa finanziariamente!

Oliviero Toscani finalmente in questa occasione ha avuto ciò che si merita. I Benetton sembra abbiano deciso di interrompere (ma sarà mai vero?) il rapporto di lavoro con il loro “Direttore creativo”!

In un secondo tempo, Toscani resosi conto del caos che aveva creato, ha cercato disperatamente di formulare e profondere ovunque scuse su scuse, per far credere che la sua frase riguardo al ponte “Morandi”, sia stata “decontestualizzata”, rendendosi conto tuttavia troppo tardi, che il terremoto scatenato nei giorni scorsi, aveva ormai provocato danni irreparabili.

Il suo “non – pensiero”, perché non si tratta di una semplice gaffe, ma del parto inconsulto, di una mente, che lascia finalmente emergere alla luce del sole, i profondi dubbi che in passato erano più volte sorti nella riflessione di molte persone, costrette a soffermarsi incredule, davanti a certi obbrobri “artistici”, che tappezzavano le nostre strade e le più quotate riviste italiane.

La becera affermazione del “guru del clik“, ha scatenato una sdegnata nausea sul piano emotivo, umano, politico e culturale, come poche volte era riuscito a fare in passato, nonostante con certe immagini, abbia in più occasioni rasentato il senso della mancanza di rispetto e del buon gusto, per non dire peggio, arrivando addirittura ad indignare in questa occasione, Marco Rizzo, il segretario del Partito Comunista, il quale ha affermato: “con Toscani non prenderei nemmeno un caffè” !

Ancorato per puro tornaconto economico, oltre che alla sinistra “radical chic”, soprattutto alla famosa massima di Orson Wells: “Non importa che se ne parli bene o male, importante è che se ne parli”, Oliviero Toscani, questa volta si dice umanamente distrutto per quanto è successo, correndo ai ripari e arrampicandosi sui muri, con scuse che tuttavia nessuno può accettare e ancora più difficilmente credere se ha ascoltato la trasmissione in cui tale frase è stata pronunciata.

Se come ha dichiarato, a lui non interessa del crollo del ponte “Morandi”, sicuramente a migliaia di persone, oltre che interessare, ha lasciato drammi, lutti e dolori strazianti, nonché danni economici che non appartengono certamente alle corde della sensibilità o alle tasche dell’ ormai tristemente noto fotografo, che con tale l’affermazione, ha scatenato un vero e sacrosanto putiferio!

Ma una cosa è fondamentale sottolineare: Oliviero Toscani non conosce adeguatamente i sinonimi della lingua italiana, quando raggiunto dalla notizia della decisione aziendale, in seno al Gruppo Benetton per il quale lavora, che avrebbe intenzione di interromperne la decennale collaborazione,…ha dichiarato: “sono umanamente distrutto!” Probabilmente voleva dire…. “ora sono finanziariamente distrutto”, perché ci vuole ben altro, per distruggere umanamente un “Mostro Sacro” della sinistra “radical chic” italiana!

Adriano Bertolasi – Trento