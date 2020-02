Massacra la moglie e con il bastone le rompe il timpano. Denunciato 39 enne bosniaco di Trento

La Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trento, ha eseguito una misura cautelare personale allontanando dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla vittima a carico di un trentanovenne di nazionalità bosniaca ma residente a Trento

Il cittadino bosniaco, è stato denunciato dalla moglie, italiana, perché minacciata e percossa più volte. Il 39 enne proferiva inoltre frasi e parole offensive alla dignità della donna e continuare a perpetrare gravi violenze, che hanno portato la donna a soffrire di un perdurante stato prostrazione psicologica.

Gli episodi di violenza accertati dalla Polizia di Stato durante le indagini sono iniziati nel mese di luglio del 2019 e si sono protratti fino a dicembre. Nel corso delle attività investigative, portate avanti dalla Squadra Mobile, sono emersi più episodi di maltrattamenti fisici e psicologici.

In particolare, in un’occasione, nel cuore della notte il cittadino bosniaco ha svegliato la moglie rimproverandola di aver baciato un amico e dopo le minacce ha distrutto il suo tablet, per ritorsione, tagliando poi con una forbice le borsette. Non contento si è scagliato contro di lei prendendola a schiaffi e pugni e poi rompergli a bastonate il timpano dell’orecchio

In altre occasioni nel mese di dicembre, l’ha prima colpita con uno schiaffo e poi l’ha minacciata con un coltello.

L’epilogo di questa escalation di violenza, che ha indotto la donna ad allontanarsi dalla casa familiare trovando rifugio da un’amica, è successo a metà dicembre dell’anno appena trascorso. Nell’occasione la donna si è stata nuovamente malmenata dal marito, che le ha stretto il viso violentemente.

La donna dopo l’ultimo episodio ha deciso di denunciare il coniuge alla Questura di Trento.

