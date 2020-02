Il team Luna Rossa Prada Pirelli alle Cantine Ferrari

Il team Luna Rossa Prada Pirelli e’ stato ospite ieri alle 18 alle Cantine Ferrari.

La serata è stata introdotta da Matteo Lunelli, che ha spiegato come il sostegno all’avventura azzurra di Luna Rossa, in preparazione della Prada Cup e della America’s Cup, sia una scelta nata dalla comune condivisione di valori che rappresentano l’eccellenza italiana.

Infatti, è questo che lega i due team, l’azienda trentina, eccellenza italiana nel mondo, e Luna Rossa, la barca a che ha fatto sognare e rappresenta l’Italia nel mondo.

“Abbiamo ricevuto diverse proposte, tra cui Moet & Chandon, ha sottolineato Max Serena, team director e Skipper di Luna Rossa, e abbiamo scelto subito Cantine Ferrari, proprio per il marchio di italianità e per la meravigliosa storia di eccellenza della famiglia Lunelli, che rappresenta l’Italia di successo nel mondo”.

Un bellissimo varo dell’”astronave”, cosi viene definita la barca che ci rappresenterà l’Italia, alla Prada Cup, infatti, Miuccia Prada ha rotto la bottiglia, e, come si sa, in questi casi è un segnale di buon auspicio.

L’equipaggio e il team si sono trasferiti a Cagliari, dove, vivono insieme, progettano insieme, vogliono assolutamente con tutte le loro energie migliorarsi per fare di Luna Rossa la barca a vela più veloce al mondo.

Come per Ferrari Maximum, il massimo della performance, cosi è per Luna Rossa, il risultato di un mindset impostato all’obiettivo di successo. E il segreto sta nel team, in cui ognuno ha un compito che svolge al meglio. Un gruppo di 120 persone, il 70% italiani, i migliori presenti nel panorama velico e sportivo.

La forza del team è un presupposto fondamentale per ogni risultato, in qualunque settore. Nel team di Luna Rossa c’è una storia che è anche famiglia, sono nati matrimoni, …tradimenti, divorzi….Stare molto tempoo insieme è anche vita, non solo vita di squadra.

Brindare alla “Brocca”, il mitico trofeo di 35 Kg che spetta ai vincitori dell’America’s Cup, e farlo con la Brocca riempita di bollicine Ferrari, è il sogno di Max Sirena & Co.

L’astronave Luna Rossa Prada Pirelli, è un esempio di sinergia applicata di elettronica, meccanica e idraulica. Il computer regola quasi tutto, l’energia che viene distribuita a bordo, tra valvole e attuatori. Tutto però parte dal fattore umano, e dalla sua sintesi, che è insostituibile e può davvero fare la differenza.

La velocità di decisione nelle monovre è determinante per condurre la barca. Infatti raggiunge i 50 nodi, una velocità stratosferica per una barca a vela, ed ha la particolarità di volare sull’acqua, infatti raggiunta una velocità di 15-20 nodi, in determinate condizioni di vento, la barca, dotata di “ali” sotto, si stacca dall’acqua e plana sulle onde. Un effetto ottico molto scenografico e che è spiegato dalla velocità raggiunta in sinergia con le vele, che sono due, e il vento.

Il team dell’equipaggio è composto da:

PIETRO SIBELLO, randista, già olimpionico, il cui compito è regolare la vela principale sull’albero di 26 metri;

ENRICO VOLTOLINI, il cui compito è quello di regolare il “fiocco”della barca;

FRANCESCO MONGELLI, “navigator”, con una grandissima esperienza anche nel mondo delle imbarcazioni off shore;

SHANNON FALCONE, alla sesta esperienza di Coppa America, un veterano, dotato di grande spirito di gruppo;

MICHELE CANNONI, comandante della barca;

FRANCESCO BRUNI, timoniere;

VASCO VASCOTTO, forse il rappresentante più titolato della vela azzurra, con 25 titoli italiani, 25 mondiali, e 15 europei E’ alla prima esperienza con Luna Rossa, e il veterano del gruppo. Si è inserito con una voglia di dare tutto il suo contributo al team, che ha meravigliato tutti, proprio secondo lo spirito di Luna Rossa, dove tutti lavorano insieme, ognuno con le proprie forze e potenzialità per vincere.

GILBERTO NOBILI, GILLO, anche lui alla sesta Coppa America, si definisce anche un “rompiscatole”, perché sprona i colleghi a tenere alta l’asticella dell’impegno.

E poi MAX SERENA, 49 anni, direttore del team e skipper, alla sua settima sfida in Coppa America. Già vincitore con BMW Oracle in Coppa America, dove è stato responsabile del progetto dell’ala albero e una seconda vittoria nel 2017 con Emirate’s Team New Zeland.

Con Luna Rossa ha partecipato nel 2000, vincendo la Lous Vuitton Cup, 2003, 2007, nel ruolo di bowman. Poi successivamente ha assunto il ruolo di Skipper e team Director, fino ad oggi.

Nel progetto Young Generation, a cui Luna Rossa si dedica per rinnovare le forze dell’equipaggio, c’è anche il Trentino, con Alfredo Tita, e tanto lago di Garda, Torbole e Riva, luoghi riconosciuti come palestra naturale di eccellenza a cui ogni velista fa riferimento.

Tra le domande del pubblico, che ha letteralmente invaso la sala conferenze delle Cantine Ferrari, grande interesse hanno destato il riferimento al “volo” dell’astronave sull’acqua, e ai motivi per cui questo accade. Un take off a 15-20 nodi sembra il momento del primo salto in volo, e la spiegazione dettagliata ha interessato tutti.

Quindi interessante è stato il contrasto tra visione di una vela “romantica”fatta di manovre e lotta serrata tra equipaggi, rispetto al fattore tecnologico, la struttura della barca e il potenziale innovativo dell’elettronica.

Un mondo quello delle regate, che ha il suo fascino e trova sempre piu appassionati, anche tra i giovani a partire dalla classe Optimist.

Torbole, Riva e lago di Caldonazzo, sono le locations trentine della vela di lago, che grazie alla “fabbrica del vento” dell’Alto Garda, sempre presente tutti i giorni dell’anno, rappresenta un polo d’attrazione.

L’evento è terminato con un momento conviviale, offerto dalla famiglia Lunelli, e l’atmosfera si è riscaldata per l’incontro tra i velisti trentini e i campioni di Luna Rossa, molto disponibili al colloquio e il confronto sui temi della vela.