Famiglie rom vessano e molestano i residenti della case Itea. Interviene la Polizia di Stato

Nell’ambito dell’intensificazioni delle attività anticrimine volute dal Questore di Trento per impedire la perpetrazione di furti e rapine nelle zone collinari della città, la Polizia di Stato è intervenuta con una serie di controlli mirati presso gli alloggi ITEA occupati da alcune famiglie rom.

Nei giorni precedenti, i cittadini di Villamontagna, frazione collinare di Trento si erano rivolti al Questore di Trento perché intervenisse a porre fine ad una serie di comportamenti molesti e vessazioni compiute da alcuni residenti appartenenti alle famiglie rom, dimoranti negli alloggi ITEA.

In particolare i residenti hanno segnalato all’Autorità di pubblica sicurezza che vi fosse un continuo andirivieni per le stradine del borgo di un ciclomotore, condotto ad alta velocità, per altro da un conducente privo di casco, in grado di determinare nei passanti un forte stato di agitazione e timore.

La Questura di Trento, con l’aiuto della Polizia Locale del Comune di Trento, è intervenuta nella circoscrizione dell’Argentario sequestrando il ciclomotore ed interrompendo le condotte vessatorie e moleste nei confronti dei residenti.