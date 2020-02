Fallimento Mercatone Uno: 20 mila famiglie a rischio. I numeri di un vero disastro

Per il momento il fallimento di Mercatone Uno sembra essere senza responsabili, ma sono 20 mila le famiglie a rischio; 500 le aziende creditrici e 10 mila i clienti che hanno complessivamente versato 4,5 milioni di euro senza ricevere quanto acquistato.

Ma ci sono altri dati che aiutano a capire il disastro che è stato creato: nel 2010 il fatturato era di 800 milioni di euro, cinque anni dopo il concordato preventivo è stato chiesto con un passivo di bilancio di 450 milioni di euro.

La punta massima di dipendenti sul territorio nazionale è stato di 3700, scesi a 1699 ( una trentina dei quali fanno riferimento al punto vendita di San Michele all’Adige) quelli attualmente in cassa integrazione.

Minime le prospettive per il futuro; fino al 23 maggio è garantito l’ammortizzatore sociale al 70% della retribuzione percepita prima della cessione Shernon Holding.

Alla stessa data scadrà anche l’amministrazione straordinaria, ma al momento nessuna delle offerte presentate è corrispondente alle richieste base: acquisizione in toto di dipendenti e punti vendita.

In queste condizioni tre mesi passano in fretta purtroppo in assenza pressoché assoluta di prospettive.

Qualora la situazione non dovesse cambiare, la prima necessità sarebbe un’ulteriore proroga della cassa integrazione, in seconda battuta si proverebbe a lanciare una vendita frazionata dei negozi provando a cointeressare anche le Provincie.

Il tempo però non gioca a favore. Il marchio ha perso valore, gli immobili hanno bisogno di interventi di manutenzione, in definitiva la cifra che si potrebbe ricavare dalla vendita è in progressiva diminuzione.