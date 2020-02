È nata una nuova associazione tutta al femminile per le appassionate delle due ruote: ecco le “Forcelle Rosa Val di Non road”

“Forcelle Rosa Val di Non road” a.s.d. – Ciclismo (e non solo) al femminile. È questo il nome della prima associazione sportiva dilettantistica in Trentino dedicata alle donne con la passione per le due ruote.

La società è formata da donne che vogliono trasformare questa passione in una rete di relazioni che permetta di sviluppare anche altre attività sportive, ma sempre con l’obiettivo del sostegno reciproco più che dell’agonismo puro. Il loro motto è: “Movimento fa rima con divertimento”.

Si tratta di “cicliste rosa” che vogliono ritrovare tempo e modo per dedicarsi in gruppo a un hobby comune, in grado non solo di migliorare lo stile di vita ma anche di fare rete e creare momenti di “evasione” dalle incombenze quotidiane.

La squadra delle “Forcelle Rosa Val di Non road”, unica nel suo genere in provincia di Trento, si rifà ad altre esperienze nazionali come le “Pantere Rosa” di Pesaro, “Wheels 4 Ladies Zena” di Genova e “Tra Sole Donne” di Torino.

Quello del ciclismo tutto al femminile è dunque un settore che a livello nazionale è ben rappresentato e in continua espansione.

Proprio in quest’ambito si è inserita, lo scorso mese di luglio a Rumo, la prima edizione trentina dell’evento “Wheels for Ladies”, che ha riscosso da subito molto successo e che è già adesso un appuntamento atteso dalle bikers anche per la prossima edizione che prenderà il nome di “Forcelle Rosa bike festival Rumo 2020”.

Quello in programma a metà estate sarà un weekend da dedicare alla propria passione a “spalle leggere”: il punto di forza del festival è proprio il fatto di tenere in considerazione i bisogni soprattutto delle mamme sportive, che durante l’evento vedranno i propri figli accompagnati da personale esperto in varie attività.

“Forcelle Rosa Val di Non road” raccoglie le idee e le persone che hanno dato vita all’edizione dello scorso anno e che vogliono far diventare l’evento un ritrovo fisso per tutte le appassionate delle due ruote dalle varie esperienze nazionali. L’occasione è anche un modo per promuovere il Trentino e la Val di Non come terra di ciclismo amatoriale, sia su strada che fuoristrada.

Il sodalizio raccoglie già oggi aderenti sia dentro che fuori la Val di Non, come dimostra il direttivo guidato dalla presidente Alessandra Petta di Rumo, dalla vicepresidente Patrizia Veronesi di Lavis e dalla segretaria Libera Wegher di Cles, con associate provenienti anche dalla Rotaliana, dalla Val di Cembra, dalle Sarche e da Arco.

Chi volesse iscriversi all’associazione o avere maggiori informazioni può accedere al sito www.forcellerosa.it. Il direttivo, tra l’altro, sta anche selezionando gli sponsor ufficiali sia della squadra “Forcelle Rosa” che dell’evento “Forcelle Rosa bike festival Rumo 2020”.