CoronaVirus: salgono a 636 le vittime. In gravi condizioni 4.800 contagiati

Il coronavirus semina ancora il panico. La nave da crociera Diamond Princess è stata messa in quarantena mentre si preparava a sbarcare nel porto giapponese di Yokohama: all’interno – riferisce l’Agi – ci sono almeno 20 contagiati dalla nuova epidemie.

Questi ultimi sono stati immediatamente fatti scendere e ricoverati in ospedale. A bordo, però, tra le 3700 persone, risultano anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio.

L’imbarcazione della Carnival Japan era stata messa in quarantena due giorni fa dal Giappone, perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

Bilancio vittime. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha aggiornato a 636 il numero dei morti a causa del coronavirus, mentre i contagiati hanno superato la soglia dei 30mila: i casi confermati secondo l’ultimo aggiornamento sono infatti 31.161. La provincia maggiormente colpita resta quella di Hubei, che ha registrato 69 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dei contagiati, 4.800 sono in gravi condizioni.

Coppia cinese. Intanto, sono stabili e dunque ancora critiche, le condizioni della coppia di turisti cinesi, positivi al coronavirus e ricoverati da 8 giorni all’ospedale Spallanzani di Roma. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, si trovano ancora in terapia intensiva. In giornata è atteso un altro bollettino medico dell’ospedale romano.

C’è un caso sospetto di Coronavirus tra i 56 italiani rientrati da Wuhan e attualmente in osservazione alla Cecchignola.

Nell’ambito delle misure di controllo, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV: il Ministero della Salute ha fatto sapere che, di conseguenza, sono stati disposti ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sull’uomo, trasferito e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani.

Alessio D’Amato, assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, ha dichiarato: “È appena giunto presso l’Istituto Spallanzani di Roma per effettuare ulteriori accertamenti uno dei nostri connazionali che attualmente si trovano presso la Cecchignola in isolamento. L’Ares 118 ha portato a termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di Roma”