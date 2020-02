Coach Brienza: «Cantù avversaria molto difficile da affrontare, servono massima attenzione e intensità»

Domenica alle 17.30 la palla a due del 22° turno di campionato: i bianconeri alla BLM Group Arena affrontano Cantù nel match che precede tre settimane senza partite ufficiali per le partite delle Nazionali.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Cantù è una squadra per noi estremamente difficile da affrontare, perché hanno una serie di caratteristiche che quest’anno abbiamo fatto fatica a contrastare nelle nostre avversarie: i lombardi sono una squadra atletica e di grandi iniziative di uno contro uno, inserite nel contesto di una squadra ben allenata e con individualità importanti. Con l’aggiunta di Ragland hanno alzato ulteriormente il proprio livello, hanno vinto partite contro grandi avversarie nelle ultime settimane, penso a Milano o Venezia. Partendo da queste premesse sappiamo di dover mettere in campo una prestazione di attenzione e sacrificio, in particolare a rimbalzo e in difesa: stiamo lavorando con la giusta concentrazione e con grande intensità, vogliamo farci trovare pronti per chiudere al meglio questa fase della stagione prima della pausa. Contro Sassari e contro la stessa Brescia abbiamo giocato partite molto diverse dall’andata, con più attenzione e più presenza, dovremo provare a fare lo stesso anche domenica: dobbiamo crescere ancora sotto tanti aspetti, ma è fondamentale chiudere bene prima della pausa per poterci poi concentrare su come migliorare individualmente e di squadra in vista della parte conclusiva della stagione».

