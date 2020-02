Caos nel PATT, Maestranzi attacca Ugo Rossi: «Hai barattato l’appoggio a Ianeselli per un posto a Roma, Fugatti sul Bondone meglio di te»

Quello che sta preparando la campagna elettorale per le comunali del 3 maggio è un Patt completamente nel caos.

Dopo la scelta di andare in solitaria da parte delle sezioni di Arco, Mezzolombardo e Pergine, in aperto contrasto con Trento, l’incredibile scelta di Alberto Pattini diventato l’ombra di Ianeselli, arriva l’ultima bordata contro Ugo Rossi. E questa è una di quelle che si sentono forte e fanno molto male.

Questa volta ad entrare a gamba tesa è l’assessore comunale Maestranzi, che le voci danno candidato per il centro destra, che non le manda a dire e svela alcuni piccolo segreti di Ugo Rossi. «È giusto raccontare la verità alle persone» – spiega in un passaggio l’assessore. Tutto nasce da una dichiarazione di Maestranzi che non è piaciuta per nulla all’ex presidente della provincia.

«Sotto la presidenza di Ugo Rossi per il Bondone e la sua funivia non è stato fatto nulla» – queste le dichiarazioni di Dario Maestranzi che hanno innervosito non poco Ugo Rossi

«Senza giri di parole dica esattamente quali atti amministrativi ha varato per il Bondone e per la funivia in 5 anni. Lo studio di fattibilità (basta studi, progetti servono) di Trentino Sviluppo non lo ha voluto lui e infatti non lo ha mai voluto presentare. E’ Rimasto in un cassetto per tre anni fino a febbraio 2019 allorquando fu presentato in commissione consiliare comunale con il benestare del presidente Fugatti. Avere barattato l’appoggio a Ianeselli per un posto Roma non cancella la sua totale inconsistenza sull’argomento.» – attacca subito Maestranzi

Maestranzi fa emergere poi alcuni scheletri dall’armadio di Ugo Rossi ricordando alcune botte e risposte.

«Ripeto ciò che mi disse Rossi: “Finché il Sindaco non me lo chiede io non posso fare nulla per la Funivia.”»

«Non voleva forzare la mano con il Pd per paura di non essere ricandidato? Autorevole non c’è che dire» – Aggiunge Maestranzi

E ancora: «Fatto sta che qualche anno dopo riprovai con il nuovo presidente, Maurizio Fugatti: dopo quattro mesi era già pronto il piano guida della Destra Adige con partenza della funivia inclusa, realizzato su sua indicazione dai principali dirigenti provinciali. E ovviamente subito reso pubblico lo studio di Trentino Sviluppo. Altroché benestare del Sindaco!»

Secondo l’esponente del PATT la funivia Trento Bondone e’un infrastruttura di interesse provinciale che non necessiterebbe neppure di una pianificazione comunale. «Quindi Rossi poteva fare tutto e non ha fatto nulla. Ma nulla proprio. Questi i fatti e poiché il tempo delle chiacchiere e del fumo negli occhi è abbondantemente finito, è giusto raccontare la verità alle persone. Verità facilmente dimostrabile consultando la cronaca politica di questi due anni dalla quale si evince l’atteggiamento (anche solo delle dichiarazioni) diverso dei due presidenti su questo argomento fondamentale per Trento e il suo sviluppo economico-turistico. E se vi fossero ancora dei dubbi sono pronto a sfidare in un dibattito pubblico sul tema “Bondone e funivia” tutti i vertici del Patt: Rossi, Pattini, Marchiori, Stanchina…. 4 contro 1, va benissimo non sarà un problema. Non servirà neppure il moderatore: basterà infatti chiedere loro cosa hanno fatto di concreto (e di dimostrabile!) per il Bondone per ottenere il silenzio assoluto» – conclude Maestranzi