Camion sbanda e si rovescia sulla statale 47: traffico bloccato

Un pericoloso incidente si è verificato questa mattina alla 11.45 sulla statale 47 della Valsugana poco prima del ristorante Meridiana in direzione Trento dove per cause ancora da verificare un grosso camion si è rovesciato finendo a lato strada.

Per il recupero del grosso mezzo, adagiato su un fianco, è stato allertato il soccorso stradale. Per fortuna il conducente è rimasto illeso.

La statale è rimasta chiusa per tutto il tempo necessario alle operazioni, con forti disagi per il traffico ed è stato deviato attraverso la strada provinciale 1

Pubblicità Pubblicità