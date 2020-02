Venerdì a Cles la 9° edizione de “El Lec de not” percorso di 5 Km. in notturna

La Pro Loco di Cles organizza per venerdì 7 febbraio prossimo la 9a edizione de “El Lec (Lieto Evento Clesiano) de not”, camminata non competitiva di 5 km. in notturna.

Un’esperienza diversa per camminare in compagnia ammirando luoghi conosciuti al chiaro di luna, e gustarsi la natura anche in inverno.

Si potrà partecipare con o senza ciaspole e ramponi. Il tracciato si sviluppa prevalentemente su strada interpoderale non illuminata, bisognerà munirsi di frontalino luminoso oppure torce elettriche ecc., qualcosa per illuminare il percorso, che è adatto a tutti.

Ci si ritrova alle 19,00 in località Bersaglio, la partenza sarà liberà dalle 19,30 alle 20,00 e alle 20,30 il percorso verrà chiuso.

Un circuito con partenza dal Bersaglio per salire fino a Maso Conci, località Bastia, poi si scende verso San Vito, fino a ritornare al Bersaglio.

All’arrivo cena presso il Ristorante Bersaglio ed un simpatico ricordo per tutti i partecipanti.

