Valsugana ancora colpita dal maltempo. Danni soprattutto a Levico Terme. Il video

Il vento forte ancora una volta non ha risparmiato il paese di Levico Terme.

Il centro della Valsugana ha dovuto fare i conti con parecchi danni e decine di interventi dei vigili del fuoco volontari.

Il tutto è iniziato verso le 14. Sulla strada provinciale 1 all’altezza della rotatoria fra via Claudia Augusta, via Brenta e via Traversa Lido uno striscione pubblicitario affisso sopra la carreggiata ha provocato un “effetto vela” tale da far cadere un lampione. La strada è stata quindi chiusa al traffico.

Il vento ha cominciato a farsi sempre più intenso provocando un’escalation di danni. In località Costa gli alberi presenti lungo il perimetro del camping Due Laghi hanno iniziato a cadere come birilli.

Uno di questi ha colpito il guardarail che separa la strada dalla pista ciclopedonale.

Fortunatamente nessuno si è trovato lì in quel momento. I proprietari del campeggio hanno quindi deciso di tagliare anche quelle poche piante rimaste in piedi per evitare ulteriori cadute.

All’albergo Due Laghi, ormai in stato di abbandono, i vigili del fuoco hanno avuto parecchio da fare: tegole e lamiere pericolanti e piante cadute.

Sempre lungolago i proprietari del lido hanno chiamato i vigili del fuoco perchè il vento aveva scoperchiato il tetto il lamiera della struttura delle cabine finendo nel piazzale sopra l’auto del proprietario stesso. In questo caso si è dovuto intervenire con una gru.

A Nago è caduto un enorme cedro all’interno di un parco giochi (foto) mentre a Varignano sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il campanile della chiesa da cui erano caduti dei calcinacci.