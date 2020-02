Una rete telefonica di sicurezza per il Lago di Tovel. Lorenzo Ossanna (Patt): «In caso di emergenza si velocizzano così le operazioni di soccorso»

L’interrogazione del consigliere provinciale autonomista Lorenzo Ossanna sulla necessità di risolvere il problema della pressoché totale mancanza di copertura telefonica nei pressi del lago di Tovel ha avuto esito positivo.

Finalmente si potrà garantire a turisti e residenti, in vari contesti di emergenza, la possibilità di chiamare tempestivamente l’intervento dei soccorsi.

UN PARADISO ISOLATO – Il lago di Tovel rappresenta un importante luogo naturalistico e turistico del Trentino. Purtroppo, come spesso accade in molti luoghi isolati e di montagna, risulta privo di copertura telefonica.

Questo aspetto, legato alla forte attrattiva turistica, rappresenta una criticità per quanto riguarda la sicurezza dei turisti e dei residenti trentini, in quanto in caso di infortunio o di emergenza risulta difficile, se non addirittura impossibile, contattare i soccorsi.

GLI APPARATI TETRA – Alla luce delle criticità esposte nell’interrogazione presentata dal consigliere provinciale Lorenzo Ossanna, l’amministrazione provinciale si è fatta carico, anche mediante il coinvolgimento dell’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia e con il supporto tecnico di Trentino Digitale, di fornire servizi aggiuntivi al già realizzato (anche, per l’appunto, nella valle di Tovel) impianto del sistema radiomobile provinciale per la protezione civile (denominato “Tetra”) riservato alla gestione delle comunicazioni esclusivamente da parte degli addetti alle emergenze: vigili del fuoco, protezione civile, ecc..

Dalle diverse ipotesi vagliate, incentrate sulla necessita di gestire le emergenze, preservando al contempo lo straordinario contesto naturalistico-ambientale del lago di Tovel e del Parco Adamello Brenta, si è optato per la distribuzione in loco di apparati Tetra, sia mobili sia su colonnine lungo i percorsi frequentati dagli escursionisti.

LA SODDISFAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE – Si dice soddisfatto dell’accoglimento dell’istanza il consigliere Lorenzo Ossanna.

“Tale sistema permetterà agli escursionisti di effettuare chiamate di emergenza e di essere ricontattati e localizzati velocizzando in questo modo le operazioni di soccorso – afferma Ossanna – dando di fatto la soluzione adeguata alla richiesta di sicurezza preservando allo stesso tempo l’amenità, la tranquillità, il silenzio e la bellezza incontaminata di questo contesto naturalistico-ambientale unico”.