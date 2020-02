Trovate impiccate 3 sorelle, si tratta di suicidio

Tre sorelle di 54, 68 e 77 anni morte suicide a Carmagnola, nel torinese.

A scoprirlo i carabinieri che questa mattina si sono recati a casa di una delle tre donne trovata impiccata.

In tasca la donna aveva un biglietto in cui chiede scusa per il gesto e spiega di averlo fatto dopo aver trovato le due sorelle impiccate in un casolare di loro proprietà, sempre a Carmagnola, dove i militari sul posto hanno rinvenuto i due cadaveri.

Le tre avevano già tentato di uccidersi il 20 luglio 2015 a Valtournenche (Aosta), quando due delle sorelle suicide di Carmagnola erano salite sul ciglio di un muraglione della frazione di Maen per buttarsi di sotto.

Più a valle, nelle stesse ore, la Polizia locale aveva trovato la terza sorella dentro l’abitacolo dell’auto che inspirava il fumo dei tubi di scappamento.

Le tre donne, ricoverate all’ospedale di Aosta, avevano giustificato il gesto spiegando di essere state ridotte in miseria dopo essere rimaste vittime di una truffa. Avevano una quarta sorella, morta per cause naturali due anni fa.

I corpi sono stati trovati poco dopo le nove, quando gli inquilini di un palazzo in via Vinovo hanno dato l’allarme: c’era una donna impiccata al balcone del quarto piano. Era la seconda delle tre sorelle, quella di 68 anni.

Ora i carabinieri indagano sulla pista della presunta truffa subita da due avvocati, la stessa denunciata cinque anni fa in alcune lettere dove le sorelle si lamentavano di essere state ridotte sul lastrico e di aver perso tutti i risparmi.

