Sanremo: Associazione trentina “Universal” chiede le dimissioni dei vertici RAI e presenta un esposto per le frasi ingiuriose di “Junior Cally”

Contro Antonio Signore conosciuto con lo pseudonimo di Junior Cally, ospite al Festival di Sanremo e che dovrebbe essere l’autore del discusso brano dal nome “strega”, (scritto e presentato prima di quello di Sanremo) visto il risentimento di molti simpatizzanti ed associati si è mossa l’associazione “Universal: diritto – salute – lavoro” di Trento.

Ingiurie, linguaggio scurrile, esaltazione di violenza e violenza di genere nonchè vilipendio delle Istituzioni trasmesse con la stessa TV pubblica per la quale tutti paghiamo il canone.

Le persone che hanno fiducia nello Stato confidano in una presa di posizione, forti anche delle odierne notizie su Oliviero Toscani «licenziato» dai Benetton dopo le frasi sul ponte Morandi e le affermazioni del fotografo sul crollo del ponte: «Ci dissociamo nel modo più assoluto» – hanno detto i Benetton dopo averlo licenziato io creativo che ha replicato: «Ho sbagliato. Mi vergogno anche di scusarmi»

Pubblicità Pubblicità

Tornando a Sanremo, il testo della canzone che il rapper ha scritto prima del Festival ha suscitato indignazione e la frase: “Fanculo lo stato, fanculo l’Italia, Fanculo ogni membro della polizia “, ha suscitato indignazione in molti.

L’associazione ritiene che si tratti di una violazione a carattere penalmente rilevante in particolare per le ingiurie e per violazione dell’ art. 290 cp “ Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate “ e che un musicista che ha scritto ed interpretato una canzone con queste parole non possa partecipare al festival di sanremo.

L’associazione “Universal salute diritto lavoro” tramite i suoi legali presenterà un formale esposto chiedendo le dimissioni dei vertici RAI che hanno permesso tutto ciò, invitando tutti gli amici e simpatizzanti dotati di posta elettronica e posta elettronica certificata ad inoltrare via PEC la richiesta di dimissioni dei vertici. «I nostri associati vogliono il rispetto per la nostra Patria e la bandiera».

La Pec è stata inviata anche all’assessorato dell’istruzione della provincia di Trento

Pubblicità Pubblicità



L’indirizzo è il seguente: raispa@postacertificata.rai.it

Pare che nelle ultime ore il direttore di Rai uno Stefano Coletta e l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini stiano sostenendo le accuse contro il rapper a differenza del direttore artistico di Sanremo 2020 Amadeus, il quale in modo incredibile ha preso le difese di Junior Cally.

«Junior Cally rappresenta il peggio dell’odierna società senza valori e riferimenti morali, il degrado e declino costante. Va bene la libertà di parola ma sulle reti pubbliche non è ammissibile il turpiloquio e il vilipendio dello Stato e della Polizia. Si ricorda che anche le “parolacce” non sfuggono alla punibilità del reato di ingiuria sebbene divenute parte del linguaggio corrente. Lo aveva stabilito la Sez. Quinta della Corte di Cassazione, con la sentenza 3 agosto 2010, n. 30956, con la quale si è stabilito che, in tema di tutela penale dell’onore, l’accertamento del carattere ingiurioso delle parole proferite implica la valutazione della personalità dell’offeso e dell’offensore, nonché del contesto in cui gli insulti sono stati pronunciati» – commenta l’associazione Universal