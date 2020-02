Piccole Donne sul grande schermo: a Rovereto l’opera della Gerwig non delude

Proiettato al Supercinema Rosmini e previsto prossimamente anche nella sala del Teatro Rosmini di Rovereto, il film di Piccole Donne sta riscuotendo un prevedibile successo.

Da libro a lungometraggio, l’opera di Louisa May Alcott passa nelle mani di Greta Gerwig arrivando sul grande schermo.

Un cast affascinante e talentuoso che vede tra i protagonisti attori quali: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet.

Il film si presenta come un intreccio dal carattere dinamico che riprende diversi filoni temporali e che propone una rielaborazione interessante ma veritiera di una delle storie più amate.

La Gerwig sembra indagare con dolcezza entrando a passi lenti nella vita e nella intimità delle sorelle. In alcuni momenti, però, la telecamera abbandona le sue movenze gentili e irrompe più impetuosamente nell’anima dei protagonisti.

Forse è proprio questo uno dei temi principali proposti al pubblico: ognuna delle protagoniste, chi più chi meno, presenta allo stesso tempo una buona dose di armonia e vulcanica vitalità. Il film rappresenta una storia ambientata in un’epoca diversa ma che, in qualche modo, riesce a rappresentare valori quali quello del femminismo in tutta la loro modernità.

Le protagoniste si impongono al pubblico, si palesano. Portano caos e poi ricuciono ogni strappo della loro non troppo fortunata giovinezza. Eppure, nonostante i momenti difficili che le piccole donne sono costrette ad affrontare, e nonostante la rappresentazione di tematiche quali la morte e la guerra, non c’è malinconia sullo schermo. Sono forse i momenti più felici, le scene di ilarità, quelle che colpiscono il pubblico.

Greta Gerwing mette in scena personaggi femminili complessi. Costruisce le se protagoniste poco a poco sullo schermo con una precisione lodevole e poi, senza alcun indugio, si insinua nelle loro menti. E tutto questo processo di costruzione e decostruzione dei protagonisti è particolarmente percepibile in film quali Lady Bird (uno dei suoi più grandi successi).

Sicuramente ogni età ha le sue Meg, Jo, Beth ed Amy, ogni persona forse incarna una piccola parte di loro. Questo film, forse, ne è la prova.