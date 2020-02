Piano anticorruzione val di Sole: assolto Alberto Gasperini

Alberto Gasperini è stato assolto in secondo grado dalla Corte d’Appello per la vicenda legata all’approvazione del Piano anticorruzione della Comunità della Valle di Sole.

La questione della mancata approvazione a livello locale del Piano triennale obbligatorio per tutte le istituzioni pubbliche era stata sollevata all’epoca da Riccardo Fraccaro, allora deputato del MoVimento 5 Stelle.

Il MoVimento, successivamente, aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti per le Comunità inadempienti e un esposto aggiuntivo alla Procura della Repubblica proprio per la Comunità solandra.

Qui era stato richiesto il rinvio a giudizio sia per Gasperini, allora segretario dell’ente intermedio, che per il suo presidente Alessio Migazzi.

L’accusa era quella di falso in induzione, per aver condotto in errore coloro che avevano approvato il Piano anticorruzione per il biennio 2014/2016 senza che il piano fosse allegato alla delibera.

Nel processo di primo grado Migazzi era stato assolto mentre Gasperini era stato condannato. Un anno di reclusione e un anno di interdizione dai pubblici uffici la pena prevista.

Ieri la notizia dell’assoluzione con formula piena perché “il fatto non sussiste”. E il motivo lo spiegano gli avvocati Stefano Ravelli e Giampiero Mattei: il documento, a distanza di due anni e quando Gasperini non era più segretario dell’ente, non era stato più trovato.

Il fatto che il piano risultasse inesistente al momento dell’approvazione in giunta è però indimostrabile.

Un fardello, quello della possibile condanna, del quale l’ex segretario sembra essersi definitivamente liberato, dopo ben quattro anni di attesa.