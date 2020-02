Mozione sul cyberbullismo: scintille in Consiglio provinciale fra maggioranza e opposizione

Scontro ieri in Consiglio provinciale dove si sono accessi gli animi fra maggioranza e opposizione e poi fra l’opposizione e il presidente dell’aula Walter Kaswalder.

Il tutto è partito dopo la presentazione di una mozione della consigliera leghista Alessia Ambrosi per contrastare il cyberbullismo.

La consigliera ha evidenziato che il cyberbullismo sta provocando notevoli tassi di suicidio e depressione fra i giovanissimi e di conseguenza la Provincia dovrebbe considerare con particolare attenzione i problemi legati all’uso dei social network da parte dei giovanissimi.

L’opposizione ha però criticato aspramente alcuni passi della mozione, e non ne capiscono i motivi, definendoli «razzisti».

«Una mozione che è stata banalizzata – ha tuonato Alessia Ambrosi – ma che ho presentato perché se è vero che numerose sono le iniziative in corso, ci sono ancora molte cose da fare su questo argomento, ha replicato Ambrosi. Inoltre, ho ricevuto molte critiche per aver citato la nazionalità di chi ha compiuto la violenza, ma non è stata spesa nemmeno una parola di compassione per la vittima. Uno scarso livello, l’ha definito».

In particolare nella mozione veniva citato un fatto di cronaca commesso da un magrebino residente nel Sud Italia, il cui reato sarebbe aggravato dal fatto che la concezione della dignità femminile fosse diversa rispetto alla cultura italiana.

Le minoranze hanno anche contestato il fatto che una legge in merito sia già presente e approvata al tempo della scorsa legislatura.

L’assessore Mirko Bisesti ha accettato di modificare il dispositivo della mozione mentre Ugo Rossi del Patt e Giorgio Tonini del Pd hanno chiesto tempo per motivare il voto. Il presidente Kaswalder ha invece deciso che si andasse subito al voto.

Dopo la decisione del Presidente si sono scatenate le ire delle opposizioni che lo hanno accusato di aver impedito loro di parlare. E’ stata dura anche la condanna della maggioranza, che ha condannato i gesti del centrosinistra definendoli «scarsi ed indecorosi» in un Consiglio.

Il documento approvato dalla Giunta va in due direzioni: a continuare a sviluppare un’opera di sensibilizzazione su più versanti a favore di una più capillare e sistematica prevenzione tra i giovani e non solo, rispetto ai pericoli connessi all’utilizzo dei social network, che può risultare insidioso se manca la necessaria consapevolezza; il documento impegna inoltre l’esecutivo a dare disposizioni affinché la Provincia consideri con maggiore attenzione i pericoli legati all’utilizzo dei social in particolare tra i giovanissimi, utilizzo correlato ai maggiori tassi di depressione e idee suicide.

La seduta si è animata dopo l’intervento di Dallapiccola che dopo le critiche ironiche a Bisesti ha fatto alzare un coro contrariato dai banchi della maggioranza.

Mara Dalzocchio poi ha accusato Rossi e Dallapiccola di essere i «mandanti» delle scritte sui muri che diffamano e insultano Bisesti.

Infine è partito lo scontro fra Rossi e Kaswalder che ha richiamato più volte l’esponente del patt che chiedeva una sospensione per l’avvenuto cambiamento del dispositivo. In realtà non era cambiato nulla ma solo una parola priva di importanza.

Alessia Ambrosi a margine dei lavori dell’aula consiliare ha attaccato alcuni membri delle minoranze: «Se da un lato con alcuni colleghi della minoranza, c’è stato un confronto costruttivo, con una mediazione sul dispositivo per proseguire e approvare un documento costruttivo e di buon senso, sono state particolarmente deludenti e gravi le sottolineature del collega Dallapiccola il quale ha affermato che il documento tratta di banalità e temi demagogici. Si stava parlando di cyberbullismo e violenza. Ha poi insistito accusando la Lega e Matteo Salvini di non avere titolo per poter intervenire in un simile dibattito. Un’affermazione della massima gravità contro le donne e le forme di violenza ai danni dei giovani causate da un utilizzo scorretto dei social network, che tuttavia è molto indicativa della pochezza di una opposizione del consiglio provinciale pronta ad aggrapparsi proprio a tutto, pur di non riconoscere i meriti delle iniziative della da loro detestata Lega Salvini Trentino».

Insorge anche il gruppo della lega in consiglio proviciale: «Uno spettacolo, quello offerto oggi dal centrosinistra autonomista in Consiglio provinciale, che non aiuta i giovani a scoprire serenamente il mondo della politica. Da parte nostra una netta condanna nei confronti di un atteggiamento indecoroso manifestato da alcuni Consiglieri che dovrebbero avere ben a mente l’importanza di dare un’immagine positiva, seria e istituzionale ad un luogo importante come è il Consiglio provinciale. In discussione stamane una mozione riguardante le iniziative tese a sensibilizzare la cittadinanza sul tema. dei pericoli legati all’impiego dei social network. Un problema serio e che non deve essere ridotto ad una discussione dai soli contenuti polemici e senza alcun obiettivo. Il centrosinistra, con simili atteggiamenti, dimostra di non aver nulla di concreto da contestare. In questo contesto la nostra solidarietà va innanzitutto al Presidente Kaswalder, vittima di un comportamento da parte di alcuni assolutamente inappropriato, e soprattutto agli studenti del Liceo Rosmini di Rovereto che hanno avuto così la possibilità di assistere ad un triste spettacolo all’interno di organismo importante come il Consiglio provinciale».