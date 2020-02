L’avvocato Alessandro Baracetti sarà il candidato sindaco del centro destra autonomista.

L’Avvocato Alessandro Baracetti sarà il candidato sindaco di Trento per la Coalizione del Cambiamento di centro destra autonomista.

L’ultima e decisiva riunione si è svolta ieri sera alla presenza di Mirko Bisesti, Claudio Cia, Gabriella Maffioletti, Andrea De Bertoldi, Silvano Grisenti, Andrea Brocoli, Antonio Coradello e la rappresentante di Autonomisti popolari.

Baracetti era uno dei nomi che Bisesti aveva tenuto nascosto fino alla fine. Verso le 22.00 la cose parevano fatte, ma la conferma e la formalizzazione della sua candidatura è arrivata pochi minuti dopo mezzanotte.

«Baracetti punta a dare una svolta storica al comune di Trento dopo che nell’ottobre del 2018 la coalizione ha portato Maurizio Fugatti a diventare Presidente della Provincia Autonoma di Trento» – Spiega il segretario della Lega Mirko Bisesti

Alessandro Baracetti 50 anni, giurista, nato a Trento, sposato e padre di un bambino, in passato si è impegnato a sostegno di giovani, donne e famiglie, ed è stato scelto dalle forze della coalizione perché ritenuto il giusto emblema di quella serietà di cambiamento richiesta dagli abitanti di Trento dopo oltre 20 anni di immobilismo del centrosinistra.

Il giurista non si è mai stato candidato per nessuna forza politica ma negli anni ha sviluppato numerosi progetti sociali legati alle pari opportunità, a sostegno delle donne e per la famiglia.

È cattolico e cosa inconsueta di questi tempi non possiede nessun profilo social.

Un cambiamento quindi che punta su una figura che si pone in antitesi ai valori e all’identità del centrosinistra.

Secondo alcune indiscrezioni Baracetti verrà presentato già domani alle 11.00.

Nei prossimi giorni l’alleanza di centro destra presenterà il programma di coalizione e il piano per rilanciare Trento verso il prossimo decennio.

Ieri sera al tavolo della coalizione di centrodestra era presente anche Antonio Coradello di Civica Trentina nonostante nel pomeriggio una nota di Silvia Zanetti riportasse l’uscita del partito dalla coalizione per formare un nuovo polo.

Sulla questione è giallo però, infatti non si capisce se Silvia Zanetti abbia scritto la nota prendendo una posizione personale oppure a nome del partito. La presenza di Coradello ieri sera al tavolo delle trattative farebbe pensare alla prima ipotesi.