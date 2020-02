Il video straziante del lupo rinchiuso in gabbia allo zoo fa il giro del mondo

Un lupo rinchiuso in uno spazio angusto, a ridosso del muro di recinzione di una gabbia, costretto a vivere sotto lo sguardo dei curiosi e a rinunciare alla sua natura selvatica, alla possibilità di cacciare, di correre, di stare con il suo branco.

L’animale non può che sfogare lo stress girando in tondo per tutto il giorno. Per decine e decine di volte. Sul suolo che calpesta ha perfino segnato inconsapevolmente un solco a forma di “8” che percorre inesorabilmente con un’andatura svogliata e priva di tutta la maestosità che dovrebbe caratterizzare la sua specie.

Si tratta probabilmente una delle scene più dolorose diventate virali negli ultimi giorni. Il video di questo lupo è stato girato nello zoo di Cekmekoy, un distretto poco distante dal centro di Istanbul, in Turchia, e pubblicato su Youtube da Yeniceri Osmani.