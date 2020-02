Grazie ad un trentino possiamo finalmente conoscere il padre del Big Bang

Bisogna ringraziare un trentino, il filosofo Mauro Stenico, (nella foto) se finalmente gli italiani possono accedere ad alcuni testi fondamentali di Georges Edouard Lemaître (1894- 1966), il padre della cosmologia contemporanea, il primo scienziato a proporre una formulazione fisica dell’Universo dinamico, in espansione (1927), e il primo a teorizzare il modello dell’ “atomo primitivo”, più noto come “Big Bang” (1931).

Dimenticato a lungo per molteplici motivi (l’avversione nei suoi confronti del mondo marxista, motivata dal suo essere un sacerdote cattolico, ma anche la sua stessa ritrosia ad apparire), Lemaître sta conoscendo, negli ultimi 10 anni, una grande fortuna: nel 2014 gli fu intitolato l’ATV5, veicolo di trasporto automatizzato per rifornire la Stazione spaziale internazionale, mentre nel 2018 gli è stata riconosciuta la paternità della notissima “legge di Hubble”, che ora, per volere degli astronomi di tutto il mondo, si chiama dunque “legge di Lemaître – Hubble”.

Ciononostante ancora oggi nella gran parte dei libri scolastici del nostro paese il Big Bang viene studiato senza neppure nominarlo, e mancava, sino al libro di Stenico, la traduzione dei suoi scritti più importanti.

Stenico, che ha lavorato a lungo a Lovanio, dove Lemaître insegnava, avendo accesso alle sue carte, ha finalmente colmato questa lacuna, curando una preziosa traduzione di un insieme di contributi pubblicati da Lemaître tra il 1929 e il 1945, “arco temporale che consente di osservare lo sviluppo dell’ipotesi dell’atomo primitivo dalla formulazione iniziale alla maturazione completa”.

La raccolta di scritti, intitolata L’ipotesi dell’atomo primitivo (vedi qui), contiene il celebre articolo “La grandeur de l’espace”, in cui lo scienziato si schiera per un universo finito, considerato come un “enigma da decifrare proposto da Dio all’uomo”, il saggio Expansion del 1931, nel quale Lemaître rovescia la cosmogonia di Kant-Laplace, la lezione pubblica Evolution ed altri scritti più propriamente scientifici, ma anche due testi, inediti, che aiutano il lettore a conoscere anche l’uomo e il sacerdote: il primo è “Les trois premières paroles de Dieu”, scritto dal giovane Lemaître, ancora seminarista, per analizzare il rapporto tra scienza e fede; il secondo è invece è un’intervista concessa a radio Canada nell’aprile 1966, due mesi prima della morte.

Di quest’ultima riporto un breve periodo: “Chi osservasse una macchina da scrivere in attività, potrebbe scoprire leggi secondo le quali l’affondo di un certo tasto provoca la battuta di un certo carattere per mezzo dell’impulso dato alla leva che lo porta. Finchè l’osservatore si attiene strettamente al punto di vista della fisica della macchina, dovrebbe ammettere che i tasti rientrano senza alcun carattere di necessità fisica, quindi fisicamente a caso. Soltanto collocandosi in una prospettiva completamente diversa e sostanzialmente superiore potrà inferire, dal funzionamento della macchina, se questa venga azionata da un poeta, da una scimmia o da un folle”.

