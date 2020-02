Castello di Avio: a fine febbraio la riapertura

Il castello di Avio sta per risvegliarsi dal suo letargo e risplendere in tutta la sua magnificenza. La struttura, momentaneamente chiusa per la sua pausa invernale, riaprirà il 28 febbraio 2020 per una nuova avventura.

Torneranno gli appuntamenti con le visite guidate della prima domenica del mese. Sulla pagina Instagram appaiono già i primi hashtag intitolati: #riapertura, #visita, #guidata, #affreschi. L’edizione del 2020 non sembra voler deludere.

Domenica 1 marzo, dalle ore 11 fino alle ore 15, si terrà luna doppia visitata guidata con il direttore, un’ottimo modo quindi per ricominciare la stagione.

Il Castello di Avio sembra essere una possente presenza che veglia sulla Vallagrina, un titano addormentato in pietra che si erge maestoso da oltre dieci secoli. Quasi sempre appartenuto alla famiglia dei Castelbarco, la struttura si contorna da torrioni e mura merlate. È costituito da tre cinte murarie che circondano a guisa di corona l’insieme del sistema difensivo e ha ben 5 torri.

Attorno al mastio si trovano numerosi edifici tra cui la Casa delle Guardie, la Cappella, il Palazzo Baronale e la Casa d’Amore all’ultimo piano del mastio. All’interno del Castello è possibile ammirare l’arte e respirare la storia. Ecco quindi un ciclo di affreschi trecenteschi ritraenti dame e cavalieri.

Il castello della Vallagarina è stato donato nel 1977 dalla contessa Emanuela di Castelbarco al Fondo Ambiente Italiano. Ad oggi, il Fai si impegna nella restaurazione e nella cura del castello mostrando ogni giorno il suo amore per una così importante struttura.

Tante le proposte fornite da questa location incantata negli ultimi anni, tra queste spiccano le attività per famiglie e i graditi “percorsi gioco” che permettono di scoprire il mondo della storia, dell’arte e della cultura anche ai più piccoli. Ad intrattenerli, attività ludiche e di spettacolo.

