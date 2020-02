Arcadia: sabato 7 febbraio si “viaggia” oltre i preconcetti sull’Asia con gli studi di Monica Demattè

Si svolgerà sabato 7 febbraio presso la libreria Arcadia di Rovereto l’incontro intitolato “Storie vere di maestri del tè, calligrafi e giramondo”.

L’autrice del libro è Monica Demattè, si è laureata al D.A.M.S. di Bologna, ha svolto un dottorato di ricerca e si è impegnata per realizzare i suoi sogni.

È una artista e specialista di arte contemporanea cinese. Ama viaggiare e raccontare le sue avventure. Vive e lavora in Italia e nella Repubblica Popolare Cinese dal 1986, si dedicata all’arte e alla cultura ma la sua natura è estremamente poliedrica.

Come si evince dagli organizzatori dell’Arcadia, l’autrice ha lavorato come curatrice presso il Singapore Art Museum e la Shanghai Gallery of Art, ha collaborato con la Biennale di Venezia (1999, 2001).

Ha ideato per la rivista internazionale di fotografia PRIVATE tre numeri dedicati alla Repubblica Popolare Cinese: Carne e Ossa, 1999, Earth, 2005 e True or Real?, 2011. Su di lei è stato anche fatto un documentario.

Si sta parlando in questo caso de “Il Sogno di Mo”, del regista F. Dal Bosco, presentato per la prima volta in Cina presso il Mo Art Space nel 2017. È stato poi chiaramente riprodotto anche in Italia nel 2018.

L’incontro che si svolgerà alla Libreria Arcadia sarà molto particolare, nella stessa sede vengono spesso proposti eventi culturale di un certo spessore e molte volte gli autori stessi dirigono i giochi interloquendo con i partecipanti.

È questo il caso, per esempio, dell’incontro svolto con Gabrielli, l’autore di un particolare ed interessante libro su Cristiano Ronaldo.

Questa volta Gian Carlo Calza aiuterà a mettere assieme in pezzi. Attraverso lo studio de materiale raccolto dall’autrice ci si interrogherà sui preconcetti legati all’Asia e si capirà qualcosa in più sulla Cina.

Verranno passati in rassegna quindi argomenti quali le acrobazie linguistiche più ricorrenti, la città Shangai e, perché no, si potrebbe essere portati a scoprire il nido d’aquila di un vero monaco guerriero e guaritore.