Approvata la mozione di Alessia Ambrosi (Lega): aiuto all’individuo e alla famiglia del soggetto autistico

La mozione della consigliera Alessia Ambrosi, approvata all’unanimità in una forma emendata concordata con l’assessora Segnana, impegna l’esecutivo, relativamente all’assetto dei servizi e del personale sanitario e alla loro qualificazione, ad istituire un “punto informativo sull’autismo”, vale a dire uno sportello che informi anche dal punto di vista scientifico il genitore in ordine alle proposte terapeutiche e alle iniziative socio-assistenziali promosse non solo dal servizio sanitario provinciale ma anche dal privato-sociale accreditato, con modalità non convenzionali di sportello fisico, sfruttando innovazioni tecnologiche, creando uno sportello virtuale, prevedendo un secondo livello in cui il cittadino entra in contatto con i professionisti sanitari.

Il dispositivo valuta la possibilità poi che la Provincia promuova interventi integrati di cura, fondati sulla collaborazione tra sistema socio-sanitario, scuola, famiglia e soggetti del Terzo Settore.

A questo proposito sarà attivato un tavolo di confronto provinciale per un confronto in merito al grado di implementazione delle azioni e per la proposta di azioni di miglioramento della qualità e dell’offerta dei servizi.

Terzo impegno stabilito dalla mozione: potenziare le attività diagnostiche e riabilitative in carico alle strutture di neuropsichiatria infantile e di psichiatria e la rete dei rapporti con le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, snellendone in particolare tempistiche e liste di attesa.

La mozione impegna inoltre la Giunta, relativamente alla scuola, a prevedere che i terapisti a sostegno dei soggetti autistici, previo accordo con la scuola interessata, per quanto attiene ad orari e aule, possano accedere alle strutture scolastiche a supporto degli insegnanti per proseguire e implementare l’intervento educativo, a dare all’insegnante di sostegno l’opportunità di frequentare corsi di aggiornamento specifici e funzionali al percorso terapeutico/riabilitativo seguito dal soggetto autistico, a promuovere servizi per il sostegno e l’integrazione degli studenti che consentano la piena partecipazione alle attività educative degli alunni affetti da autismo anche attraverso l’introduzione di opportunità formative specifiche, propedeutiche all’integrazione lavorativa; a potenziare l’inclusione dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico anche con attività sportive e ludiche nel tempo libero.

Infine per la famiglia la mozione impegna la Giunta a prevedere corsi di parent training e a favorire l’associazionismo, l’incontro e lo scambio tra genitori.

