Affidamento minori, Maffioletti: «L’allontanamento sia l’ultima delle soluzioni e per il più breve tempo possibile»

Gabriella Maffioletti – Vice coordinatrice di Forza Italia e delegata regionale di Adiantum – replica a quanto pubblicato in data 31.01.2020 dall’ufficio stampa della Provincia autonoma a proposito del secondo convegno nazionale sui “Care Leavers Network” .

I Care Leavers sono ragazzi e ragazze, si apprende dall’articolo, che hanno vissuto la loro infanzia e/o adolescenza fuori dalla famiglia di origine e che, compiuti i 18 anni, escono dalle comunità e/o case famiglia o famiglie affidatarie in cui erano vissuti/e.

Si legge ancora nel giornale on line della PAT che proprio questo fatto di essere “estromessi” dalle rispettive strutture di accoglienza o famiglie affidatarie a cui erano stati affidati rappresenta per loro un momento di ansia e di preoccupazione nel lasciare luoghi ed affetti che hanno contrassegnato la loro vita.

Proseguendo nella lettura emerge meglio il contesto di tale nuova conformazione sociale ossia come da uno di questi ragazzi sia nata nel 2010 l’associazione “ Agevolando” con lo scopo di fare rete

«Parto dalle considerazione del Garante dottor Biagi confermando che è importante che si costruisca un sistema di tutela per i casi in cui i minori effettivamente vivono situazioni di reale pregiudizio e ringrazio tutti quegli operatori che ogni giorno con professionalità e dedizione lavorano per curare ferite e costruire ponti d’amore. Devo però ricordare che gli allontanamenti conseguenti a un reale e accertato pregiudizio del minore sono una percentuale minima, la maggior parte sono dovuti a relazioni imprecise, a ctu non oggettive. E per questo sono costretta a denunciare chi in nome della giustizia e del diritto crea lacerazioni, amplifica i conflitti, pregiudica senza ascoltare. Anche se residuale bisogna lavorare perché non ci sia nessuno che in nome della legge e del superiore interesse dei minori uccida il loro diritto a vivere serenamente nella loro famiglia d’origine» – – esordisce Maffioletti

Secondo la presidente di Adiantum «è importante ascoltare i consigli che questi stessi ragazzi hanno espresso nel convegno, consigli che rappresentano i pilastri della mia lotta in questi anni e che qui riporto riprendendo le loro parole: ‘non lasciateci “in sospeso”; da qualsiasi cosa e per qualsivoglia motivo una ragazza o ragazzo venga allontanato dalla propria famiglia, è sempre un avvenimento traumatico».

E ancora: «Abbiate cura di questo passaggio e non trascurateci;Lavorate anche con le nostre famiglie, affiancatele e aiutate anche loro. Scegliete con attenzione le famiglie affidatarie e, preparatele , seguitele e monitorate l’andamento dei percorsi.” Invito pertanto a lavorare ognuno nel proprio ruolo perché i fascicoli non rimangano anni sui tavoli dei magistrati lasciando che provvedimenti provvisori diventino eterni, perché nel percorso decisionale si parti dal presupposto certo che lo sradicamento del minore dal suo nucleo familiare è di per se stesso un trauma e l’allontanamento sia quindi l’ultima delle soluzioni e per il più breve tempo possibile, perché si curi e affianchi la famiglia d’origine per prepararla a riaccogliere i figli, perché ci sia una selezione delle famiglie affidatarie che garantisca che rimangano uno strumento temporaneo per riportare il minore alla famiglia di origine superata la fragilità dei genitori naturali evitando una contrapposizione tra famiglia buona e famiglia cattiva».

