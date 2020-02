Virus e bufale? No, virus e governo di incapaci – di M.S. Sforzellini

Spett.Le Direttore,

non si è ancora spento l’eco delle sdegnate reazioni del governicchio di Roma e dei loro compagnucci alle richieste, di puro buon senso, di taluni Governatori del nord di interdire a livello precauzionale l’ accesso alle scuole almeno di chi ha avuto rientri dalla Cina in famiglia, richieste immediatamente bollate come episodi di razzismo, che è giunta la notizia da Verona che una cameriera dell’ hotel ove avevano soggiornato i due coniugi cinesi sarebbe stata ricoverata per sospetto contagio e la sua famiglia messa in profilassi.

Lo stesso hotel, per inciso, che settimanalmente ospita centinaia di turisti che girano per Verona, frequentano musei e ristoranti e di operatori della limitrofa Fiera e Giusto per capire le dimensioni del rischio, se non dovesse essere chiara la questione, l’ ultima fiera si è tenuta lo scorso fine settimana – la tradizionale Fiera Agricola – ed ha avuto migliaia di ingressi provenienti da tutte le regioni d’ Italia e dall’estero.

Ma tornando indietro, di un due o tre settimane, quando iniziavano a prendere corpo le notizie dell’ insorgere del virus, quali le misure adottate in tema di sanità? Nessuna.

Le frontiere sono rimaste aperte sino alla scorsa settimana e senza alcun controllo. Ne è la lampante prova il fatto che i due coniugi cinesi – in gergo medico i “pazienti zero” o, se preferite la citazione manzoniana, i novelli untori – sono stati liberi di entrare, di girare l’ intera penisola, avendo visitato tutte le città d’ arte visitabili prima di sentisi male. Ovviamente quelli del governicchio romano ci raccontano che questi sono rimasti chiusi in camera e lì hanno persino consumato i loro pasti, versione inverosimile e dal vago sapore sovietico, tanto per capirci, lo stesso metro utilizzato dai russi nel dare le informazioni sul disastro di Chernobyl. Ora le sue condizioni si sono aggravate e l’ospedale Spallanzani parla si situazione critica per la coppia cinese.

Ed ora quali sono le misure?

Solo le raccomandazioni di non dare retta alle bufale, di non dare stura ad episodi di razzismo, poi una tardiva chiusura, si fa per dire, degli aeroporti per i voli provenienti dalla Cina, peraltro già bloccati da quel paese. Solo da ieri sono comparsi i termoscanner, che peraltro rilevano solo lo stadio infettivo della malattia, quando compare anche la febbre , mentre nulla impedisce di far entrare chi la malattia la incuba e non è sintomatico.

Vi è da chiedersi il perchè questi incapaci non riescano a comprendere ciò che uno sbarbato studente o una madre di famiglia già sa, con l’ aggravante di non informarsi nemmeno dai più eminenti infettivologi, e cioè che la tempestività ed il principio di precauzione debbano prevalere su tutto e che in presenza di epidemia la tutela della salute è un valore assoluto che non deve essere scalfito da prese di posizioni ideologiche. Ancora.

Quali sono i numeri del contagio in Africa? Nessuno ce li fa sapere, forse perchè si dovrebbe almeno far finta di dare uno stop ai barconi o comunque renderne conto ad una platea che prima o poi diventerà platea elettorale.

Questa leggerezza colpevole, questo dilettantismo, speriamo non si trasformi in incoscienza criminale ai danni della popolazione italiana, includendo in questa anche gli immigrati regolari.

Nel frattempo non rimane che affidarci al solito italico stellone o a Qualcuno che dall’Alto guardi con benevolenza questo disastrato paese. Per il momento ci tocca un ministro che si chiama Speranza. La speranza è che valga il detto latino nomen omen.

Avv. M.S. Sforzellini