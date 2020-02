Rovereto: Fratelli d’Italia contro l’immobilismo dell’amministrazione verso il degrado della città

“Quanto successo l’altro ieri davanti alla Conad in corso Rosmini è un fatto grave, inaccettabile per la nostra cittadina. Queste persone andrebbero controllate e se prive di una dimora e di un lavoro, allontanate per la tranquillità della città”, tuona Giuseppe Di Spirito, consigliere circoscrizionale e presidente di Fratelli d’Italia Rovereto.

“E’ intollerabile l’insufficienza con la quale l’amministrazione continua a sottovalutare il degrado nel nostro territorio – sottolinea Di Spirito – . Cammino spesso per la mia città per controllare lo stato di sicurezza e degrado di Rovereto e molto spesso ho segnalato casi problematici come persone che bivaccano e dormono sul lungo Leno sinistro o persone, nel medesimo luogo, che in stato di ubriachezza molestano i passanti”.

Il riferimento del consigliere è su quanto successo lunedì sera davanti alla Conad in corso Rosmini poco prima delle 21.30

Per futili motivi un gruppetto di giovani stranieri completamente ubriachi erano passati dalle grida e gli insulti alle minacce per poi finire per darsele di santa ragione. Un 27 enne è stato trovato svenuto dopo essere stato ripetutamente colpito ed è stato ricoverato all’ospedale di Rovereto. All’origine della rissa l’esagerato consumo di alcool dei protagonisti.

Lo sfogo di Di Spirito è quello di chi è stufo di segnalare a vuoto e critico verso l’amministrazione, quella Valdughiana, incapace di stare al passo con le problematiche del territorio.

Certo Rovereto non è in una situazione critica ma è importante intervenire prima che il fenomeno diventi ingestibile, nell’interesse di tutti i cittadini onesti che rispettano leggi e persone.

Un punto fondamentale della politica di Fratelli d’Italia è sempre stata quella di un forte controllo del territorio e sempre Di Spirito insiste sull’impegnare i vigili su quelle zone critiche per far sentire la presenza del comune sia a chi ha intenzioni moleste sia per chi vuole passeggiare tranquillo.

“Noi siamo dalla parte del cittadino, e ci impegneremo per segnalare ogni situazione critica perché venga risolta. Abbiamo una squadra forte e motivata che si sente in dovere di preservare la tranquillità dei suoi cittadini”, conclude il consigliere.

A Rovereto sembra sempre più di attualità la necessità di una politica di controllo del territorio capace di prevenire queste situazioni. Con le comunali vicine, sicuramente, la tematica potrebbe rilevarsi l’ago della bilancia per la scelta del cittadino.