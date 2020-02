Rovereto: alla scoperta del fenomeno Cristiano Ronaldo con Gabrielli e il suo ultimo libro

Fabrizio Gabrielli, vicedirettore de L’Ultimo Uomo (Sky Sport) si è recentemente recato alla Libreria Arcadia di Rovereto per una intima chiaccherata sulla sua ultima opera. Ebbene, intimo è in questo caso la parola più corretta visto che il libro si intitola proprio “Cristiano Ronaldo, storia intima di un mito globale”.

Il manoscritto è quindi dedicato ad uno dei più famosi calciatori esistenti, forse proprio il più celebre. E se il giornalista de L’ultimo Uomo ha deciso di approcciarsi proprio a questo personaggio deve esserci un motivo che prescinde la mera concezione di Ronaldo come star del campo e dei social media.

«Non volevo fare una biografia, mi interessava darmi una risposta a delle domande, mi interessava conoscere e comprendere. Faccio parte di una generazione che ha visto campioni come Ronaldo e Messi lievitare. Ho visto un documentario sulla sua vita nel 2015 che mi aveva particolarmente colpito, mi incuriosiva anche il suo rapporto con la famiglia, ci ho messo del tempo a maturare la decisione ma alla fine ero certo di voler approfondire la conoscenza di Cristiano Ronaldo».

Da subito il giornalista si rende condo che, a differenza di alcuni dei suoi precedenti lavori, in questo caso si sarebbe trovato ad interpretare una figura non di nicchia ma, al contrario, un personaggio la quale estetica sembra essere fatta per essere fruita su formati digitali.

Come emerge dal libro, Cristiano ha una aspirazione verso l’alto e anche per questo è odiato da tanti e venerato da molti. Cristiano, però, è soprattutto un grande atleta e un esempio apparentemente insuperabile di brand nel calcio.

La sua vita sembra oscillare tra una maniacale cura per il suo porto, che protegge come un tempio divino, una forte etica lavorativa, sempre seguita da una sconfinata ambizione, e la famiglia.

Ebbene, quest’ultimo punto è uno tra i più interessanti. Cristiano non ha avuto una vita facile, si sa. Ma la passione e la forza di volontà che lo spingono a “calciare” via ogni difficoltà lo hanno sempre contraddistinto.

Il rapporto con il padre non è stato propriamente idilliaco, quello con la madre a contrario è solido. Come spiega Gabrielli, Cristiano Ronaldo sovverte i canoni di famiglia più antichi e cresce con una fortissima figura materna.

Quando decide di crearsi una propria famiglia Cristiano, ancora una volta, esce dagli schemi e rifiuta i canoni tradizionali concependo con l’aiuto di madri surrogato. Si dimostra sempre particolarmente devoto alla famiglia, ora al completo con l’arrivo dell’ultimo figlio dopo l’unione con Giorgina.

A Maidera, spiega l’autore de “Cristiano Ronaldo, storia intima di un mito globale”, si percepisce ancora il suo fantasma di fanciullo. Ci si riferisce ai bar di Funchal dove sono appese le sue foto, ad un boutique hotel con museo annesso e ad altri impressionanti luoghi portoghesi dedicati a lui. Tra questi una Piazza (Praca CR7) ed un hotel.

Dulcis in fundo, per agevolare l’ascesa di Cristiano verso l’alto, stavolta non solo figurativamente, l’Aeroporto di Madeira che dal 2016 prende il nome di Aeroporto Internazionale “Cristiano Ronaldo”.

Cristiano Ronaldo è un personaggio difficile da interpretare, un personaggio che spesso sembra sorprendersi di essere amato.

Dal lavoro del giornalista emerge sicuramente un aspetto umano e veritiero di quello che ad oggi è diventato un vero e proprio fenomeno sulla bocca di tutti.