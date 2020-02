Preoccupazione per un gigantesco fascio di luce su Trento. Era solo un’esercitazione dei vigili del fuoco di Ravina

Un potente fascio di luce ha illuminato a tratti ieri sera il territorio compreso tra Sardagna e Romagnano, creando non poca apprensione tra i residenti.

Tanta la curiosità per capire cosa stesse cercando quella luce che si fermava sulla parte rocciosa, per spostarsi più in basso ora puntata su un bosco, ora sulla campagna.

Alla fine il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ravina ha diramato un breve comunicato per tranquillizzare la popolazione: “Stiamo individuando le migliori postazioni per illuminare i punti di interesse del territorio circostante, in caso ci fosse bisogno. Grazie al potente fascio di luce della fotoelettrica si riesce a lavorare in parete, nel bosco o sui sentieri di montagna, anche di notte “.

Insomma un’esercitazione per essere pronti a fronteggiare un’emergenza.

Solo domenica il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ravina è stato in prima linea a gestire l’evacuazione del paese di Romagnano per il disinnesco della bomba d’areo di fabbricazione inglese e dopo due giorni è nuovamente sul campo ad esercitarsi. Complimenti.

